Nel contesto della visualizzazione dei dati, un "set di dati" si riferisce a una raccolta strutturata di elementi di dati, che possono essere analizzati, manipolati e visualizzati per rivelare modelli, tendenze e approfondimenti. I set di dati sono spesso organizzati in tabelle, con righe che rappresentano singole voci di dati e colonne che rappresentano attributi o dimensioni di ciascuna voce. Tuttavia, possono esistere anche in altri formati, come strutture gerarchiche (ad esempio XML o JSON), array multidimensionali o reti complesse (ad esempio grafici).

I set di dati possono essere costituiti da vari tipi di dati, tra cui numerici (ad esempio, numeri interi o a virgola mobile), categoriali (ad esempio, etichette di testo o codici), ordinali (ad esempio, classifiche), binari (ad esempio, vero/falso o 1/0) e temporali (ad esempio, date o timestamp). A seconda della struttura e del contenuto di un set di dati, è possibile utilizzare diverse tecniche e strumenti di visualizzazione per rappresentare ed esplorare in modo efficace i dati, come grafici a linee, grafici a barre, grafici a dispersione, mappe termiche, mappe ad albero e diagrammi di rete.

All'interno della piattaforma no-code AppMaster, gli utenti possono creare visualizzazioni di dati visivamente accattivanti e interattive sfruttando l'interfaccia drag-and-drop della piattaforma, i componenti personalizzati e i designer dei processi aziendali (BP). Ciò consente agli utenti di trasformare set di dati grezzi in rappresentazioni visive informative e coinvolgenti, che possono essere incorporate in applicazioni web o mobili o condivise tramite endpoints API, senza richiedere competenze di programmazione o conoscenza approfondita di librerie e framework di visualizzazione.

AppMaster si integra perfettamente con varie origini dati, inclusi database relazionali (ad esempio PostgreSQL), nonché API esterne e servizi Web, per acquisire ed elaborare set di dati in tempo reale o su base pianificata. Ciò garantisce che le visualizzazioni generate rimangano sempre aggiornate e pertinenti, poiché si adattano dinamicamente per riflettere le ultime modifiche e aggiunte ai dati sottostanti.

Inoltre, la piattaforma AppMaster fornisce varie funzioni predefinite di manipolazione e trasformazione dei dati, consentendo agli utenti di pulire, aggregare, filtrare e ordinare i set di dati prima che vengano visualizzati. Ciò consente agli utenti di concentrarsi sugli aspetti più rilevanti e interessanti dei propri dati e li aiuta ad affrontare le sfide legate al lavoro con set di dati grandi, rumorosi ed eterogenei, come spesso accade nelle applicazioni del mondo reale.

Per valutare la qualità e l'efficacia di un set di dati in termini di idoneità alla visualizzazione dei dati, è necessario considerare diversi fattori, tra cui:

Completezza: un set di dati dovrebbe includere tutti gli elementi di dati e gli attributi necessari per le attività di analisi e visualizzazione in questione. Dati mancanti o incompleti possono portare a visualizzazioni fuorvianti o non informative e potrebbero richiedere ulteriori tecniche di raccolta, imputazione o fusione dei dati per compensare le lacune.

Accuratezza: un set di dati deve essere privo di errori, incoerenze e pregiudizi che potrebbero distorcere i risultati dell'analisi e della visualizzazione. È possibile applicare metodi di convalida dei dati, rilevamento degli errori e identificazione dei valori anomali per garantire che i dati siano accurati e affidabili.

Granularità: un set di dati deve contenere dettagli e risoluzione sufficienti per supportare approfondimenti e confronti significativi, senza sovraccaricare lo spettatore o causare problemi di prestazioni. I set di dati a grana grossa possono richiedere ulteriore perfezionamento o disaggregazione, mentre i set di dati a grana fine potrebbero dover essere riepilogati o aggregati a un livello di dettaglio più gestibile.

Dimensionalità: un set di dati dovrebbe comprendere un numero gestibile di attributi e dimensioni, per evitare la cosiddetta "maledizione della dimensionalità", che può rendere la maggior parte delle tecniche di visualizzazione inefficaci o intrattabili. Le tecniche di riduzione della dimensionalità e di selezione delle caratteristiche possono aiutare a identificare gli attributi più rilevanti e informativi ai fini della visualizzazione.

Tempestività: un set di dati dovrebbe essere attuale, aggiornato e rappresentativo del fenomeno oggetto di indagine, per garantire che le visualizzazioni forniscano informazioni accurate e utilizzabili. Ciò potrebbe richiedere processi continui di raccolta, aggiornamento e aggiornamento dei dati, nonché metodi per gestire dati variabili nel tempo, in streaming o basati su eventi.

Una visualizzazione efficiente dei dati è un aspetto critico delle moderne applicazioni software e dei sistemi di supporto decisionale, poiché fornisce agli utenti un'interfaccia intuitiva e interattiva per esplorare, analizzare e interpretare set di dati complessi e multidimensionali. Sfruttando le funzionalità della piattaforma no-code AppMaster, gli sviluppatori e gli esperti di dominio possono creare soluzioni di visualizzazione dei dati potenti, flessibili e scalabili, su misura per le loro esigenze e requisiti specifici, senza la necessità di una programmazione estesa o di conoscenze specializzate in scienza dei dati e visualizzazione.