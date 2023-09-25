Рассказ о данных

Рассказывание данных в контексте визуализации данных относится к искусству и науке объединения данных, визуальных элементов, повествования и контекста для передачи значимой информации и идей в увлекательной, убедительной и легко понятной форме. Он выходит за рамки традиционных средств представления данных, подчеркивая человеческий аспект данных и делая их более понятными для аудитории. Основная цель рассказывания историй на основе данных — предоставить людям с разным опытом, навыками и уровнями знаний возможность использовать возможности принятия решений на основе данных, развивать культуру, основанную на данных, а также улучшать коммуникацию, сотрудничество и обмен знаниями внутри и между организациями. .

Важно отметить, что рассказывание историй на основе данных не является универсальным подходом. Он включает в себя широкий спектр методов, инструментов и методологий для удовлетворения разнообразных предпочтений аудитории, уровней понимания и требований вариантов использования. Эффективность истории данных во многом зависит от визуального дизайна, методов повествования и интерактивных функций, встроенных в визуализацию данных. Следовательно, эксперты по визуализации данных выбирают наиболее подходящие инструменты, технологии и платформы для создания историй данных, которые обеспечивают максимальный эффект с минимальными усилиями. Например, AppMaster, мощная платформа no-code, предоставляет своим пользователям широкий спектр визуализаций, шаблонов и возможностей настройки, что делает процесс повествования данных простым и эффективным.

Повествование на основе данных процветает благодаря симбиотическим отношениям между тремя основными компонентами: данными, визуальными эффектами и повествованием. Компонент данных представляет собой необработанную информацию, собранную из различных источников и обработанную с использованием передовых методов и инструментов аналитики. Например, менеджер по продажам может собирать данные о работе своей команды за последний год, которые могут включать такие показатели, как доход, проданные единицы продукции и уровень удовлетворенности клиентов.

Визуальный компонент относится к графическому представлению данных, которое помогает пользователям понимать и интерпретировать сложные закономерности, взаимосвязи и тенденции посредством использования методов визуализации, таких как линейные диаграммы, гистограммы, круговые диаграммы или даже более сложные визуализации, такие как тепловые карты, древовидные карты. и диаграммы Санки. В примере с нашим менеджером по продажам они могли бы использовать комбинацию гистограмм и круговых диаграмм, чтобы представить подробный обзор данных, связанных с эффективностью продаж, выделяя ключевые выводы и области улучшения.

Повествовательный компонент — это клей, который связывает данные и визуальные эффекты вместе, обеспечивая контекст, соединяя точки и оживляя цифры, создавая увлекательную, чуткую и заставляющую задуматься сюжетную линию. Это часто предполагает использование таких методов, как сюжетные линии и сильные сообщения, чтобы найти отклик у целевой аудитории. В примере с продажами наш менеджер по продажам мог бы создать убедительную историю о том, как команда продаж преодолела трудности, достигла поставленных целей и внесла свой вклад в общий успех компании.

Интерактивность играет жизненно важную роль в усилении воздействия повествования о данных, позволяя пользователям динамически исследовать, анализировать и манипулировать данными, включая информацию, полученную от пользователей, и способствуя более глубокому уровню понимания и взаимодействия. Такие функции, как всплывающие подсказки, фильтры и анимация в инструментах визуализации данных, упрощают пользователям проведение исследовательского и подтверждающего анализа, извлечение значимой информации из данных и персонализацию повествования. Например, платформа AppMaster предлагает полный набор интерактивных функций, которые помогают пользователям создавать интерактивные, захватывающие и привлекательные истории данных.

Одним из ключевых преимуществ рассказывания историй на основе данных является то, что оно способствует развитию культуры, основанной на данных, внутри организаций, помогая заинтересованным сторонам принимать обоснованные решения на основе практических идей, а не полагаться на интуицию или интуицию. Это приводит к улучшению процесса принятия решений, расширению сотрудничества, повышению организационной эффективности и, в конечном итоге, к улучшению бизнес-результатов. Кроме того, рассказывание историй помогает разрушить разрозненность внутри организаций, сделать данные более доступными и продвигать целостный, интегрированный подход к анализу данных и бизнес-аналитике.

Подводя итог, можно сказать, что рассказывание историй — это мощный инструмент в арсенале экспертов по визуализации данных, помогающий им преодолеть разрыв между сложными данными и аудиторией, которую они обслуживают. Сочетая элементы данных, визуальных изображений, повествования и интерактивности, повествование на основе данных позволяет предоставлять идеи и информацию связным, интересным и интуитивно понятным образом, способствуя развитию культуры, основанной на данных, и стимулируя принятие эффективных решений. Используя возможности мощных платформ no-code таких как AppMaster, организации и специалисты могут создавать убедительные истории данных, которые находят отклик у их аудитории и способствуют значительному росту и успеху.