Veri Görselleştirme bağlamında bir "Veri Kümesi", kalıpları, eğilimleri ve içgörüleri ortaya çıkarmak için analiz edilebilen, değiştirilebilen ve görselleştirilebilen yapılandırılmış veri öğeleri koleksiyonunu ifade eder. Veri kümeleri genellikle satırlar ayrı veri girişlerini, sütunlar ise her girişin niteliklerini veya boyutlarını temsil eden tablolar halinde düzenlenir. Ancak hiyerarşik yapılar (örn. XML veya JSON), çok boyutlu diziler veya karmaşık ağlar (örn. grafikler) gibi başka formatlarda da bulunabilirler.

Veri kümeleri, sayısal (örneğin, tamsayılar veya kayan noktalı sayılar), kategorik (örneğin, metin etiketleri veya kodlar), sıralı (örneğin, sıralamalar), ikili (örneğin, doğru/yanlış veya 1/0) dahil olmak üzere çeşitli veri türlerinden oluşabilir. ve zamansal (örneğin, tarihler veya zaman damgaları). Bir veri kümesinin yapısına ve içeriğine bağlı olarak, verileri etkili bir şekilde temsil etmek ve keşfetmek için çizgi grafikler, çubuk grafikler, dağılım grafikleri, ısı haritaları, ağaç haritaları ve ağ diyagramları gibi farklı görselleştirme teknikleri ve araçları kullanılabilir.

AppMaster no-code platformunda kullanıcılar, platformun drag-and-drop arayüzünü, özel bileşenlerini ve iş süreci (BP) tasarımcılarını kullanarak görsel olarak çekici ve etkileşimli veri görselleştirmeleri oluşturabilirler. Bu, kullanıcıların herhangi bir programlama becerisi veya görselleştirme kitaplıkları ve çerçeveleri hakkında derinlemesine bilgi gerektirmeden ham veri kümelerini web veya mobil uygulamalara yerleştirilebilen veya API endpoints aracılığıyla paylaşılabilen bilgilendirici ve ilgi çekici görsel temsillere dönüştürmesine olanak tanır.

AppMaster veri kümelerini gerçek zamanlı veya planlı bir şekilde almak ve işlemek için ilişkisel veritabanları (örn. PostgreSQL) ve ayrıca harici API'ler ve web hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu, oluşturulan görselleştirmelerin, temel verilerdeki en son değişiklikleri ve eklemeleri yansıtacak şekilde dinamik olarak uyum sağladıklarından her zaman güncel ve alakalı kalmasını sağlar.

Ayrıca AppMaster platformu, önceden tanımlanmış çeşitli veri işleme ve dönüştürme işlevleri sunarak kullanıcıların veri kümelerini görselleştirilmeden önce temizlemesine, toplamasına, filtrelemesine ve sıralamasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların verilerinin en alakalı ve ilginç yönlerine odaklanmasına olanak tanır ve gerçek dünya uygulamalarında sıklıkla olduğu gibi, büyük, gürültülü ve heterojen veri kümeleriyle çalışmanın zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Bir veri kümesinin kalitesini ve etkililiğini, veri görselleştirmeye uygunluğu açısından değerlendirmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekir:

Tamlık: Bir veri kümesi, eldeki analiz ve görselleştirme görevleri için gereken tüm gerekli veri öğelerini ve nitelikleri içermelidir. Eksik veya eksik veriler, yanıltıcı veya bilgilendirici olmayan görselleştirmelere yol açabilir ve boşlukları telafi etmek için ek veri toplama, atama veya birleştirme teknikleri gerektirebilir.

Bir veri kümesi, eldeki analiz ve görselleştirme görevleri için gereken tüm gerekli veri öğelerini ve nitelikleri içermelidir. Eksik veya eksik veriler, yanıltıcı veya bilgilendirici olmayan görselleştirmelere yol açabilir ve boşlukları telafi etmek için ek veri toplama, atama veya birleştirme teknikleri gerektirebilir. Doğruluk: Bir veri kümesi, analiz ve görselleştirme sonuçlarını bozabilecek hatalar, tutarsızlıklar ve önyargılardan arınmış olmalıdır. Verilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için veri doğrulama, hata tespiti ve aykırı değer belirleme yöntemleri uygulanabilir.

Bir veri kümesi, analiz ve görselleştirme sonuçlarını bozabilecek hatalar, tutarsızlıklar ve önyargılardan arınmış olmalıdır. Verilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için veri doğrulama, hata tespiti ve aykırı değer belirleme yöntemleri uygulanabilir. Parçalılık: Bir veri kümesi, izleyiciyi bunaltmadan veya performans sorunlarına yol açmadan, anlamlı içgörüleri ve karşılaştırmaları desteklemek için yeterli ayrıntı ve çözünürlük içermelidir. İri taneli veri kümeleri ek iyileştirme veya ayrıştırma gerektirebilirken, ince taneli veri kümelerinin daha yönetilebilir bir ayrıntı düzeyine kadar özetlenmesi veya toplanması gerekebilir.

Bir veri kümesi, izleyiciyi bunaltmadan veya performans sorunlarına yol açmadan, anlamlı içgörüleri ve karşılaştırmaları desteklemek için yeterli ayrıntı ve çözünürlük içermelidir. İri taneli veri kümeleri ek iyileştirme veya ayrıştırma gerektirebilirken, ince taneli veri kümelerinin daha yönetilebilir bir ayrıntı düzeyine kadar özetlenmesi veya toplanması gerekebilir. Boyutsallık: Çoğu görselleştirme tekniğini etkisiz veya kontrol edilemez hale getirebilen "boyutsallık laneti" olarak adlandırılan durumdan kaçınmak için bir veri kümesinin yönetilebilir sayıda nitelik ve boyut içermesi gerekir. Boyut azaltma ve özellik seçme teknikleri, görselleştirme amacıyla en ilgili ve bilgilendirici niteliklerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Çoğu görselleştirme tekniğini etkisiz veya kontrol edilemez hale getirebilen "boyutsallık laneti" olarak adlandırılan durumdan kaçınmak için bir veri kümesinin yönetilebilir sayıda nitelik ve boyut içermesi gerekir. Boyut azaltma ve özellik seçme teknikleri, görselleştirme amacıyla en ilgili ve bilgilendirici niteliklerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Zamanlılık: Görselleştirmelerin doğru ve eyleme geçirilebilir bilgiler sağladığından emin olmak için bir veri kümesinin güncel, güncel olması ve araştırılan olguyu temsil etmesi gerekir. Bu, sürekli veri toplama, güncelleme ve yenileme işlemlerinin yanı sıra zamanla değişen, akışlı veya olaya dayalı verileri işlemeye yönelik yöntemler gerektirebilir.

Verimli veri görselleştirme, modern yazılım uygulamalarının ve karar destek sistemlerinin kritik bir yönü olup, kullanıcılara karmaşık ve çok boyutlu veri kümelerini keşfetmek, analiz etmek ve yorumlamak için sezgisel ve etkileşimli bir arayüz sağlar. Geliştiriciler ve alan uzmanları, AppMaster no-code platformun yeteneklerinden yararlanarak, veri bilimi ve veri bilimi alanında kapsamlı programlamaya veya uzmanlık bilgisine ihtiyaç duymadan, kendi özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre uyarlanmış güçlü, esnek ve ölçeklenebilir veri görselleştirme çözümleri oluşturabilirler. görselleştirme.