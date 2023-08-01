Создание крупномасштабных распределенных систем сопряжено с определенными трудностями, особенно когда речь идет об обеспечении производительности, масштабируемости и согласованности. Два популярных архитектурных паттерна - Command Query Responsibility Segregation (CQRS) и Event Sourcing- предлагают решение этих проблем за счет разделения операций чтения и записи и сохранения состояния бизнес-сущностей в виде серии событий.

CQRS - это архитектурный паттерн, который разделяет операции команд (запись) и запросов (чтение) на отдельные модели. Такой подход обеспечивает более высокую производительность, масштабируемость и гибкость, поскольку операции чтения и записи могут быть оптимизированы по отдельности, чтобы избежать конфликтов и узких мест.

Event Sourcing, с другой стороны, представляет собой модель проектирования, которая сохраняет состояние бизнес-субъекта в виде последовательного набора событий, изменяющих состояние. Таким образом, текущее состояние объекта можно определить по истории его событий, что позволяет обеспечить надежный аудиторский след, временные запросы и поддержку событийно-ориентированных архитектур.

CQRS и Event Sourcing часто используются вместе, так как они дополняют друг друга и синергетически взаимодействуют. Комбинирование этих паттернов может дать еще больше преимуществ, особенно в случае применения к архитектуре микросервисов, которую мы рассмотрим в следующих разделах.

Понимание архитектуры микросервисов

Архитектура микросервисов - это подход к разработке программного обеспечения, при котором приложение строится как набор слабосвязанных, независимо развертываемых сервисов. Каждый сервис предназначен для выполнения определенной функции, например, аутентификации пользователя или обработки заказа. Микросервисы взаимодействуют друг с другом с помощью API для совместной работы и выполнения бизнес-требований.

К основным характеристикам архитектуры микросервисов относятся:

Небольшие, сфокусированные сервисы с единой ответственностью

Свободное взаимодействие и сильная связность между сервисами

Независимое развертывание и масштабирование сервисов

Связь между сервисами на основе API

Поддержка полиглотной персистентности и различных решений для хранения данных.

При правильном проектировании и реализации архитектура микросервисов дает множество преимуществ, таких как ускорение циклов разработки, улучшение изоляции от сбоев и масштабируемости. Однако одной из проблем, с которой сталкивается архитектура микросервисов, является обеспечение согласованности данных и оптимизация производительности, особенно в распределенных системах. CQRS и Event Sourcing помогают улучшить общую структуру и производительность микросервисов.

Зачем сочетать CQRS и Event Sourcing с микросервисами?

Сочетание CQRS и Event Sourcing с микросервисами позволяет разработчикам решать многие проблемы, присущие распределенным системам, такие как согласованность данных и оптимизация производительности. Кроме того, такое сочетание позволяет реализовать ряд дополнительных функций, таких как временные запросы и отказоустойчивость. Вот несколько причин, по которым сочетание CQRS и Event Sourcing с микросервисами является выгодным:

Оптимизация производительности системы: Разделение моделей команд и запросов в CQRS позволяет проводить тонкую оптимизацию операций чтения и записи. Вы можете улучшить производительность и использование ресурсов, применяя различные стратегии масштабирования для командной части и части запросов. Улучшение согласованности данных: Event Sourcing помогает поддерживать согласованность данных в распределенных системах, фиксируя изменения состояния бизнес-субъектов в виде последовательности событий. Это обеспечивает надежный аудиторский след и позволяет системам восстанавливать текущее состояние по истории событий. Расширенные возможности тестирования: Разделение команд и запросов в CQRS упрощает модульное и интеграционное тестирование микросервисов. Кроме того, Event Sourcing обеспечивает событийную запись операций системы, что позволяет надежно тестировать взаимодействие между сервисами. Поддержка расширенных возможностей: Сочетание CQRS и Event Sourcing открывает возможности для таких расширенных функций, как временные запросы, событийно-ориентированные архитектуры и отказоустойчивость. Это также упрощает реализацию потоковой передачи событий и аналитических возможностей. Более простая интеграция с другими системами: Моделирование состояния бизнес-сущностей в виде серии событий позволяет поддерживать различные схемы интеграции и более эффективно синхронизировать изменения состояния в нескольких системах.

Интеграция CQRS и Event Sourcing в микросервисы дает множество преимуществ с точки зрения производительности, согласованности и поддержки дополнительных функций. В следующих разделах мы рассмотрим ключевые концепции и практические стратегии реализации применения этих паттернов в архитектуре микросервисов.

Ключевые понятия CQRS и Event Sourcing

Понимание ключевых концепций CQRS (Command Query Responsibility Segregation) и Event Sourcing необходимо для эффективного применения этих паттернов в архитектуре микросервисов. Давайте рассмотрим некоторые основные элементы обоих паттернов:

Команды и запросы

В CQRS команды представляют собой операции, изменяющие состояние системы. В них заключено намерение изменить данные. В отличие от традиционных CRUD-операций, команды фокусируются на бизнес-логике, лежащей в основе конкретного действия. Запросы же представляют собой операции чтения, которые позволяют получить данные из системы. Разделение этих операций позволяет оптимизировать производительность, масштабируемость и удобство обслуживания каждого типа операций независимо друг от друга.

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События

События являются основополагающими для Event Sourcing. Событие представляет собой значительное изменение состояния системы и служит источником истины как для операций чтения, так и для операций записи. События неизменяемы и последовательны, они отражают историю развития бизнес-субъектов. Поскольку события хранят полную эволюцию состояния, они позволяют проводить аудит, отладку и временные запросы.

Хранилище событий

Хранилище событий - это специализированная система хранения данных, предназначенная для последовательного сохранения событий. Его основная роль заключается в сохранении истории событий, что позволяет при необходимости восстанавливать состояние бизнес-сущностей. Этим хранилище отличается от традиционных CRUD-систем, в которых данные постоянно обновляются, а предыдущие состояния теряются.

Агрегаты

Агрегаты - это бизнес-сущности, которые инкапсулируют и защищают свое внутреннее состояние. Они служат границами согласованности, гарантируя, что операции над ними сохраняют бизнес-правила и инварианты системы. Агрегаты состоят из одного или нескольких доменных объектов, причем один корневой объект служит точкой входа для всех внешних взаимодействий.

Проекции

Проекции - это модели чтения, создаваемые из хранилища событий для конкретных запросов. Они обрабатывают поток событий и преобразуют данные в структуру, оптимизированную для чтения, что повышает производительность запросов. Проекции могут синхронизироваться с хранилищем событий с помощью обработчиков событий, которые прослушивают определенные события и соответствующим образом обновляют связанные с ними модели чтения.

Обработчики событий

Обработчики событий - это функции или компоненты, которые прослушивают и реагируют на события. Они отвечают за управление побочными эффектами операций изменения состояния. В CQRS и Event Sourcing обработчики событий поддерживают согласованность между операциями записи (командами) и операциями чтения (проекциями).

Реализация CQRS и Event Sourcing в микросервисах

Применение паттернов CQRS и Event Sourcing в архитектуре микросервисов позволяет оптимизировать производительность системы, улучшить согласованность данных и реализовать такие расширенные возможности, как временные запросы. Ниже приведены некоторые шаги по реализации CQRS и Event Sourcing в микросервисах:

Моделирование доменов с помощью агрегатов

Определите границы и взаимосвязи между объектами домена вашей системы и сгруппируйте их с помощью агрегатов. Установите четкие правила согласованности и инварианты для каждого агрегата, чтобы обеспечить инкапсуляцию и соблюдение бизнес-логики. Следование принципам Domain-Driven Design (DDD) поможет определить границы контекста и модели проектирования микросервисов.

Разработка обработчиков команд и событий

Создайте обработчики команд, которые будут принимать и проверять команды, применять изменения к целевому агрегату и генерировать соответствующие события. Обработчики событий должны прослушивать определенные события, реагировать на них и при необходимости обновлять соответствующие модели чтения (проекции).

Примите решение о выборе моделей согласованности

Выберите подходящие модели согласованности для своих микросервисов. CQRS и Event Sourcing позволяют использовать различные уровни согласованности, от сильной до конечной согласованности. В зависимости от требований приложения может потребоваться найти компромисс между согласованностью, производительностью и доступностью.

Реализация хранилища событий и проекций

Разработайте хранилище событий для сохранения истории событий, что позволит при необходимости восстанавливать состояние агрегатов. Создайте проекции, оптимизированные для запросов к конкретным структурам данных. Обеспечьте обработку событий и синхронизацию с хранилищем событий с помощью обработчиков событий.

Интеграция с другими микросервисами и системами

Реализуйте API и коммуникационные механизмы для взаимодействия между микросервисами, а также с внешними системами. Для эффективного управления интеграцией и поддержки событийно-ориентированных архитектур следует рассмотреть возможность использования брокеров сообщений и API-шлюзов.

Преодоление проблем и трудностей

Реализация CQRS и Event Sourcing в микросервисах может быть сопряжена с определенными трудностями. Решение этих проблем на ранних этапах поможет обеспечить гладкий процесс внедрения:

Управление эвентуальной согласованностью

Для разработчиков, привыкших к жестко согласованным системам, управление конечной согласованностью может оказаться сложной задачей, поскольку требует изменения мышления. Однако конечная согласованность дает множество преимуществ в плане производительности, масштабируемости и доступности. Для решения этих проблем необходимо создавать соответствующие механизмы, такие как компенсирующие действия, асинхронная обработка и мониторинг.

Работа со сложностью распределенных систем

Работа с распределенными системами, такими как микросервисы, создает дополнительные сложности, особенно при координации операций между несколькими сервисами. Использование таких методов, как идемпотентные команды, распределенные транзакции или sagas, позволяет преодолеть эти сложности и обеспечить согласованность работы всех сервисов.

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Версионность данных и эволюция схем

Event Sourcing требует работы с различными версиями событий и изменениями схем. Реализация правильных стратегий версионирования событий и проекций в сочетании с такими паттернами, как snapshotting или upcasting, может помочь эффективно справиться с этими проблемами.

Обучение и изменение мышления разработчиков

Разработчики часто привыкли к подходам, основанным на CRUD, поэтому переход к архитектуре, управляемой событиями, с помощью CQRS и Event Sourcing может стать серьезным изменением. Обеспечение достаточной подготовки и поддержки, развитие культуры экспериментов и обучения, а также облегчение процесса внедрения с помощью инструментов и фреймворков могут помочь обеспечить успешный переход.

Сочетание CQRS и Event Sourcing с архитектурой микросервисов позволяет повысить производительность, гибкость и согласованность системы. Команды разработчиков могут создавать мощные и масштабируемые приложения, отвечающие их уникальным бизнес-требованиям, понимая ключевые концепции и преодолевая связанные с ними проблемы. Использование no-code платформ, таких как AppMaster, позволяет еще больше упростить внедрение CQRS и Event Sourcing, предлагая эффективный и экономичный способ разработки и управления сложными приложениями.

AppMaster Платформа и внедрение CQRS

Платформа AppMaster - это мощное решение no-code, позволяющее пользователям эффективно создавать внутренние, веб- и мобильные приложения. Благодаря интегрированной среде разработки (IDE) с визуальным конструктором ВР разработчики могут быстро определять модели данных, реализовывать бизнес-логику, генерировать API endpoints, создавать интерфейсы фронтенда. Комплексный характер платформы позволяет органично сочетать стратегии корпоративной разработки, такие как реализация CQRS и Event Sourcing в архитектуре микросервисов.

При работе с паттернами CQRS и Event Sourcing платформа AppMaster помогает разработчикам несколькими способами:

Моделирование домена с помощью агрегатов: Визуальный конструктор моделей данных платформы позволяет разработчикам легко моделировать доменные сущности и агрегаты, что служит основой для событийно-ориентированной архитектуры. Обработчики команд и обработчики событий: С помощью конструктора бизнес-процессов можно визуально создавать обработчики команд для обработки команд и обработчики событий для создания и обработки событий, что упрощает реализацию событийно-управляемых паттернов. Хранилище событий: Хотя платформа не предоставляет встроенного хранилища событий, она генерирует REST API и конечные точки WSS, которые облегчают интеграцию хранилища событий. Разработчики могут выбрать хранилище событий, отвечающее их требованиям, и взаимодействовать с ним через эти endpoints . Проекции: Используя Visual BP Designer, можно проектировать и реализовывать пользовательские проекции для построения моделей чтения из хранилища событий. Другие компоненты или микросервисы могут использовать эти модели чтения внутри системы. Масштабируемость: Поскольку приложения AppMaster создаются на языке Go (golang), они не имеют статических данных, компилируются и обеспечивают отличную масштабируемость для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования. Эта масштабируемость очень важна при реализации таких паттернов, как CQRS и Event Sourcing, которые опираются на отдельные модели чтения и записи для оптимизации производительности системы. Генерация и развертывание исходного кода: Когда заказчик нажимает кнопку "Опубликовать", платформа генерирует исходный код приложений, компилирует их, запускает тесты и развертывает в виде контейнеров docker. Такой оптимизированный процесс сокращает время разработки, тестирования и развертывания, что позволяет разработчикам сосредоточиться на реализации архитектурных паттернов, таких как CQRS и Event Sourcing в микросервисах.

Благодаря мощным функциональным возможностям для разработки бэкэнд-приложений платформа AppMaster позволяет разработчикам использовать преимущества CQRS и Event Sourcing в архитектуре микросервисов, что приводит к повышению производительности, масштабируемости и гибкости.

Реализация CQRS и Event Sourcing в архитектуре микросервисов позволяет значительно повысить общую производительность и масштабируемость системы, сохраняя при этом целостность данных и поддерживая расширенные возможности. Внедрение этих паттернов требует глубокого понимания их ключевых концепций и эффективных стратегий реализации. Использование мощных, комплексных и интегрированных решений для разработки, таких как платформа AppMaster, позволяет значительно упростить процесс внедрения и создать надежные, производительные и экономически эффективные приложения.