Решение для рендеринга на стороне сервера, полностью созданное без кода

Renderly — это инструмент, который помогает поисковым системам лучше сканировать и индексировать веб-сайты с динамическим контентом. Он предоставляет быстрые, предварительно отрендеренные версии веб-страниц, гарантируя, что ваш сайт будет ранжироваться выше и показывать лучшие результаты поиска. Renderly обеспечивает значительное преимущество с точки зрения индексации вашего веб-сайта. Вместо того, чтобы ждать несколько секунд, пока страница отобразится, поисковые системы могут получить доступ и обработать каждую страницу на вашем сайте менее чем за 100 миллисекунд. Это означает, что вместо индексации 10 страниц в неделю, благодаря быстрому времени отклика, поисковые системы могут индексировать сотни или даже тысячи страниц. Это связано с тем, что поисковые системы обычно выделяют ресурсы на основе времени, затраченного на индексацию, а не количества проиндексированных страниц.

Цели

Разработайте комплексное SaaS-решение для предварительной визуализации веб-страниц с интеграцией для Stripe, аутентификации Google, Telegram (включая уведомления ботов) и Amazon SES.

Создайте полнофункциональный многостраничный сайт с панелью администратора и системой управления контентом. CMS интегрируется с OpenAI для автоматической генерации контента и банком изображений для автоматического подбора изображений, соответствующих контенту.

Решение

Было разработано полнофункциональное решение SaaS-рендеринга. Система использует доменное имя для запроса сайта, поиска его карты сайта (включая поддержку нескольких карт сайта и вложенности) и составления полного списка всех доступных URL-адресов. Затем эти URL-адреса отправляются на предварительную индексацию, в ходе которой проверяется их доступность, а страницы кэшируются. Планировщики периодически запускаются для повторной проверки карт сайта и обновления кэшированных страниц. В зависимости от своего плана подписки пользователи могут настраивать частоту этих проверок и обновлений.

Из своей личной панели управления пользователи могут отслеживать все запросы к своему сайту, отслеживать события рендеринга страниц, просматривать результаты и показатели производительности, а также получать доступ к полной истории событий. Никаких дополнительных интеграций с Stripe, Google Authentication, Telegram или Amazon SES не потребовалось, поскольку AppMaster уже предоставляет готовые модули интеграции, что значительно сокращает время разработки.

Помимо бэкенда и веб-приложения были созданы многостраничный сайт, административная панель и система управления контентом. Интеграции с OpenAI и банком изображений также были реализованы с использованием существующих модулей AppMaster.

Результат

Все задачи были выполнены тщательно и с опережением графика. Проект был сдан всего за пять недель командой из двух человек. Благодаря веб-дизайнеру AppMaster нам удалось обойти этап макетирования. Дизайнер создал страницы веб-сайта, экраны веб-приложений и систему управления контентом непосредственно в AppMaster, что позволило инженеру сразу же приступить к настройке функциональности. Такой рационализированный подход сэкономил значительное количество времени как на дизайне, так и на макете.

Мы также сэкономили много времени за счет параллельной работы. Пока дизайнер концентрировался на визуальных аспектах, инженер сосредоточился на бэкэнде. После завершения обоих этапов инженеру потребовалось всего несколько дней, чтобы завершить логику элементов веб-приложения. После этого проект был успешно запущен.

От команды AppMaster

Ключевой характеристикой этого проекта является то, что это гибридный проект. Другими словами, он примерно на 95% построен на AppMaster и включает в себя специальный микросервис для функциональности CDP . CDP означает Chrome Developer Protocol, специализированный протокол, который позволяет загружать и отображать веб-сайты. По сути, все контролируется приложением на базе AppMaster. Есть небольшой микросервис, который выполняет чисто техническую задачу генерации страниц, и он использует ряд передовых технологий. Все это написано на Go, что делает его быстрее любого другого решения на рынке. В то время как наши конкуренты полагаются на JavaScript, который медленнее, мы используем Go, позволяя всему работать быстро и параллельно.

Мы были настолько впечатлены производительностью этого инструмента, что интегрировали его части непосредственно в инфраструктуру AppMaster. Это означает, что наши клиенты не только получают возможности предварительной визуализации, но и получают выгоду от чрезвычайно быстрой предварительной визуализации прямо там, где мы размещаем их сайты. Короче говоря, это выигрыш для всех.

В настоящее время по умолчанию каждый новый проект, созданный в AppMaster, поставляется с бесплатным предварительным рендерингом по запросу. Эта функция автоматически включена во все планы развертывания, вместе с геораспределенной маршрутизацией. Клиенты могут дополнительно приобрести лицензионный ключ Renderly, ввести его в AppMaster и централизованно управлять своим кэшированием.

Поскольку и наши сгенерированные приложения, и микросервисы написаны на Go, мы можем предварительно визуализировать огромное количество страниц и обслуживать их гораздо быстрее, чем это было бы возможно с другими языками программирования. У нас есть фирменное ноу-хау в AppMaster: после предварительной визуализации мы сохраняем все страницы не только в нашем хранилище, но и в сжатом формате. Это означает, что когда поисковая система обращается к нашей системе, если она поддерживает сжатую доставку, мы можем предоставить страницы в этой форме немедленно, что экономит еще больше времени и максимизирует эффективность.

Кроме того, интерфейс Renderly позволяет вам указать, как часто следует пересматривать страницы для обновления кэша и поддержания его в актуальном состоянии. Другими словами, мы разработали широкий спектр инструментов для проверки страниц и их быстрой доставки. В целом, это исключительный инструмент, который должен использовать каждый, и именно поэтому мы включили его по умолчанию и бесплатно в каждый проект, созданный с помощью AppMaster.