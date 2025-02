Giải pháp kết xuất phía máy chủ được xây dựng hoàn toàn không cần mã

Renderly là một công cụ giúp các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang web có nội dung động tốt hơn. Công cụ này cung cấp các phiên bản trang web được dựng sẵn, nhanh chóng, đảm bảo trang web của bạn được xếp hạng cao hơn và hoạt động tốt hơn trong kết quả tìm kiếm. Renderly cung cấp một lợi thế đáng kể về mặt lập chỉ mục trang web của bạn. Thay vì phải đợi vài giây để một trang được dựng, các công cụ tìm kiếm có thể truy cập và xử lý từng trang trên trang web của bạn trong vòng chưa đầy 100 mili giây. Điều này có nghĩa là, thay vì lập chỉ mục 10 trang trong một tuần, nhờ thời gian phản hồi nhanh, các công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn trang. Điều này là do các công cụ tìm kiếm thường phân bổ tài nguyên dựa trên thời gian lập chỉ mục, chứ không phải số trang được lập chỉ mục.

Mục tiêu

Phát triển giải pháp SaaS hoàn chỉnh để dựng trước các trang web, tích hợp Stripe, xác thực Google, Telegram (bao gồm thông báo bot) và Amazon SES.

Tạo một trang web nhiều trang đầy đủ chức năng với bảng điều khiển quản trị và hệ thống quản lý nội dung. CMS tích hợp với OpenAI để tự động tạo nội dung và ngân hàng hình ảnh để tự động chọn hình ảnh phù hợp với nội dung.

Giải pháp

Một giải pháp kết xuất SaaS đầy đủ tính năng đã được phát triển. Hệ thống sử dụng tên miền để truy vấn trang web, định vị sơ đồ trang web (bao gồm hỗ trợ nhiều sơ đồ trang web và lồng nhau) và biên soạn danh sách toàn diện tất cả các URL khả dụng. Sau đó, các URL này được gửi để lập chỉ mục sơ bộ, trong đó khả năng truy cập của chúng được kiểm tra và các trang được lưu vào bộ nhớ đệm. Trình lập lịch chạy định kỳ để kiểm tra lại sơ đồ trang web và làm mới các trang được lưu vào bộ nhớ đệm. Tùy thuộc vào gói đăng ký của mình, người dùng có thể điều chỉnh tần suất các lần kiểm tra và cập nhật này xảy ra.

Từ bảng điều khiển cá nhân của họ, người dùng có thể theo dõi tất cả các yêu cầu đến trang web của họ, theo dõi các sự kiện hiển thị trang, xem lại kết quả và số liệu hiệu suất và truy cập vào lịch sử sự kiện đầy đủ. Không cần tích hợp thêm với Stripe, Google Authentication, Telegram hoặc Amazon SES vì AppMaster đã cung cấp các mô-đun tích hợp sẵn, giúp giảm đáng kể thời gian phát triển.

Ngoài backend và ứng dụng web, một trang web nhiều trang, một bảng điều khiển quản trị và một hệ thống quản lý nội dung đã được tạo ra. Tích hợp với OpenAI và một ngân hàng hình ảnh cũng đã được triển khai bằng cách sử dụng các mô-đun hiện có của AppMaster.

Kết quả

Tất cả các nhiệm vụ đều được hoàn thành kỹ lưỡng và trước thời hạn. Dự án được hoàn thành chỉ trong năm tuần bởi một nhóm gồm hai người. Nhờ có nhà thiết kế web AppMaster, chúng tôi đã có thể bỏ qua giai đoạn mô phỏng. Nhà thiết kế đã tạo các trang web, màn hình ứng dụng web và hệ thống quản lý nội dung trực tiếp trong AppMaster, cho phép kỹ sư bắt đầu thiết lập chức năng ngay lập tức. Phương pháp hợp lý hóa này đã tiết kiệm được đáng kể thời gian cho cả thiết kế và bố cục.

Chúng tôi cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian thông qua công việc song song. Trong khi nhà thiết kế tập trung vào các khía cạnh trực quan, kỹ sư tập trung vào phần phụ trợ. Khi cả hai giai đoạn hoàn tất, kỹ sư chỉ cần thêm vài ngày nữa để hoàn thiện logic cho các thành phần ứng dụng web. Sau đó, dự án đã được triển khai thành công.

Từ nhóm AppMaster

Một đặc điểm chính của dự án này là đây là một dự án lai. Nói cách khác, dự án được xây dựng khoảng 95% trên AppMaster và bao gồm một dịch vụ siêu nhỏ tùy chỉnh cho chức năng CDP . CDP là viết tắt của Chrome Developer Protocol, một giao thức chuyên biệt cho phép tải và hiển thị các trang web. Về cơ bản, mọi thứ đều được kiểm soát bởi ứng dụng dựa trên AppMaster. Có một dịch vụ siêu nhỏ đảm nhiệm nhiệm vụ hoàn toàn mang tính kỹ thuật là tạo các trang và sử dụng một loạt các công nghệ tiên tiến. Tất cả đều được viết bằng Go, giúp giải pháp này nhanh hơn bất kỳ giải pháp nào khác trên thị trường. Trong khi các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi dựa vào JavaScript - chậm hơn - chúng tôi sử dụng Go, cho phép mọi thứ chạy nhanh và song song.

Chúng tôi rất ấn tượng với hiệu suất của công cụ này đến nỗi chúng tôi đã tích hợp các phần của nó trực tiếp vào cơ sở hạ tầng AppMaster. Điều này có nghĩa là khách hàng của chúng tôi không chỉ có được khả năng dựng hình trước mà còn được hưởng lợi từ việc dựng hình trước cực kỳ nhanh ngay tại nơi chúng tôi lưu trữ trang web của họ. Tóm lại, đây là một chiến thắng cho cả hai bên.

Hiện tại, theo mặc định, mọi dự án mới được tạo trong AppMaster đều có chức năng dựng hình trước theo yêu cầu miễn phí. Tính năng này được tự động đưa vào tất cả các kế hoạch triển khai, hoàn chỉnh với định tuyến phân phối theo địa lý. Khách hàng có thể tùy chọn mua khóa cấp phép Renderly, nhập khóa đó vào AppMaster và quản lý bộ nhớ đệm của họ một cách tập trung.

Vì cả ứng dụng và dịch vụ siêu nhỏ do chúng tôi tạo ra đều được viết bằng Go, chúng tôi có thể dựng trước một số lượng lớn các trang và phục vụ chúng nhanh hơn nhiều so với các ngôn ngữ lập trình khác. Chúng tôi có bí quyết độc quyền trong AppMaster: sau khi dựng trước, chúng tôi lưu trữ tất cả các trang không chỉ trong bộ nhớ của mình mà còn ở định dạng nén. Điều này có nghĩa là khi một công cụ tìm kiếm truy cập vào hệ thống của chúng tôi, nếu nó hỗ trợ phân phối nén, chúng tôi có thể cung cấp các trang ở dạng đó ngay lập tức - tiết kiệm nhiều thời gian hơn nữa và tối đa hóa hiệu quả.

Ngoài ra, giao diện Renderly cho phép bạn chỉ định tần suất các trang cần được truy cập lại để làm mới bộ nhớ đệm và liên tục cập nhật. Nói cách khác, chúng tôi đã phát triển nhiều công cụ để xác thực các trang và phân phối chúng nhanh chóng. Nhìn chung, đây là một công cụ đặc biệt mà mọi người nên sử dụng, đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi đã đưa công cụ này vào mặc định và miễn phí trong mọi dự án được tạo bằng AppMaster.