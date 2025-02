Tamamen Kodsuz Oluşturulan Sunucu Tarafı İşleme Çözümü

Renderly, arama motorlarının dinamik içerikli web sitelerini daha iyi taramasına ve dizine eklemesine yardımcı olan bir araçtır. Web sayfalarının hızlı, önceden işlenmiş sürümlerini sağlayarak sitenizin daha üst sıralarda yer almasını ve arama sonuçlarında daha iyi performans göstermesini sağlar. Renderly, web sitenizi dizine ekleme açısından önemli bir avantaj sağlar. Bir sayfanın işlenmesi için birkaç saniye beklemek yerine, arama motorları sitenizdeki her sayfaya 100 milisaniyeden daha kısa sürede erişebilir ve işleyebilir. Bu, hızlı yanıt süreleri sayesinde bir haftada 10 sayfayı dizine eklemek yerine arama motorlarının yüzlerce hatta binlerce sayfayı dizine ekleyebileceği anlamına gelir. Bunun nedeni, arama motorlarının genellikle dizine eklenen sayfa sayısı yerine dizinlemeye harcanan zamana göre kaynak tahsis etmesidir.

Hedefler

Stripe, Google kimlik doğrulaması, Telegram (bot bildirimleri dahil) ve Amazon SES entegrasyonlarıyla web sayfalarının önceden oluşturulması için eksiksiz bir SaaS çözümü geliştirin.

Yönetici paneli ve içerik yönetim sistemiyle tam işlevli çok sayfalı bir web sitesi oluşturun. CMS, otomatik içerik oluşturma için OpenAI ve içerikle eşleşen görselleri otomatik olarak seçmek için bir görsel bankası ile entegre olur.

Çözüm

Tam özellikli bir SaaS işleme çözümü geliştirildi. Sistem, siteyi sorgulamak, site haritasını bulmak (birden fazla site haritası ve iç içe yerleştirme desteği dahil) ve tüm kullanılabilir URL'lerin kapsamlı bir listesini derlemek için alan adını kullanır. Bu URL'ler daha sonra ön dizinleme için gönderilir, bu sırada erişilebilirlikleri kontrol edilir ve sayfalar önbelleğe alınır. Zamanlayıcılar, site haritalarını yeniden kontrol etmek ve önbelleğe alınan sayfaları yenilemek için periyodik olarak çalışır. Kullanıcılar, abonelik planlarına bağlı olarak bu kontrollerin ve güncellemelerin ne sıklıkta gerçekleşeceğini ayarlayabilir.

Kullanıcılar kişisel panolarından sitelerine gelen tüm istekleri izleyebilir, sayfa oluşturma olaylarını takip edebilir, sonuçları ve performans ölçümlerini inceleyebilir ve eksiksiz bir olay geçmişine erişebilir. Stripe, Google Authentication, Telegram veya Amazon SES ile ek entegrasyonlara gerek kalmadı çünkü AppMaster zaten hazır entegrasyon modülleri sağlıyor ve bu da geliştirme süresini önemli ölçüde azaltıyor.

Backend ve web uygulamasının yanı sıra çok sayfalı bir web sitesi, yönetim paneli ve içerik yönetim sistemi oluşturuldu. Ayrıca AppMaster'ın mevcut modülleri kullanılarak OpenAI ve görsel bankası ile entegrasyonlar gerçekleştirildi.

Sonuç

Tüm görevler eksiksiz ve planlanandan önce tamamlandı. Proje iki kişilik bir ekip tarafından sadece beş haftada teslim edildi. AppMaster web tasarımcısı sayesinde, taslak aşamasını atlayabildik. Tasarımcı, web sitesi sayfalarını, web uygulama ekranlarını ve içerik yönetim sistemini doğrudan AppMaster oluşturdu ve mühendisin işlevselliği hemen kurmaya başlamasını sağladı. Bu akıcı yaklaşım, hem tasarım hem de düzen açısından önemli miktarda zaman kazandırdı.

Ayrıca paralel çalışma sayesinde çok fazla zaman kazandık. Tasarımcı görsel yönlere yoğunlaşırken, mühendis arka uca odaklandı. Her iki aşama da tamamlandıktan sonra, mühendisin web uygulama öğelerinin mantığını sonlandırmak için yalnızca birkaç güne ihtiyacı oldu. Bundan sonra, proje başarıyla başlatıldı.

AppMaster ekibinden

Bu projenin temel özelliklerinden biri hibrit bir proje olmasıdır. Başka bir deyişle, yaklaşık %95'i AppMaster üzerine inşa edilmiştir ve CDP işlevselliği için özel bir mikro servis içerir . CDP, web sitelerini yüklemeye ve işlemeye izin veren özel bir protokol olan Chrome Geliştirici Protokolü anlamına gelir. Temelde, her şey AppMaster tabanlı uygulama tarafından kontrol edilir. Sayfaları oluşturma gibi tamamen teknik bir görevi üstlenen küçük bir mikro servis vardır ve bir dizi son teknolojiyi kullanır. Hepsi Go'da yazılmıştır, bu da onu piyasadaki diğer tüm çözümlerden daha hızlı hale getirir. Rakiplerimiz daha yavaş olan JavaScript'e güvenirken, biz Go kullanıyoruz ve her şeyin hızlı ve paralel çalışmasını sağlıyoruz.

Bu aracın performansından o kadar etkilendik ki, bazı kısımlarını doğrudan AppMaster altyapısına entegre ettik. Bu, müşterilerimizin yalnızca ön işleme yetenekleri elde etmediği, aynı zamanda sitelerini barındırdığımız yerde son derece hızlı ön işleme avantajından da yararlandığı anlamına geliyor. Kısacası, bu bir kazan-kazan durumu.

Şu anda varsayılan olarak, AppMaster oluşturulan her yeni proje ücretsiz isteğe bağlı ön işleme etkinleştirilmiş olarak gelir. Bu özellik, coğrafi olarak dağıtılmış yönlendirmeyle birlikte tüm dağıtım planlarına otomatik olarak dahil edilir. Müşteriler isteğe bağlı olarak bir Renderly lisans anahtarı satın alabilir, bunu AppMaster girebilir ve önbelleklemelerini merkezi olarak yönetebilir.

Hem oluşturduğumuz uygulamalar hem de mikro servisler Go'da yazıldığı için, çok sayıda sayfayı önceden işleyebilir ve bunları diğer programlama dilleriyle mümkün olabilecekten çok daha hızlı bir şekilde sunabiliriz. AppMaster tescilli bir bilgi birikimimiz var: önceden işlendikten sonra, tüm sayfaları yalnızca depolama alanımızda değil, aynı zamanda sıkıştırılmış bir biçimde de saklıyoruz. Bu, bir arama motoru sistemimize eriştiğinde, sıkıştırılmış dağıtımı destekliyorsa, sayfaları hemen o biçimde sağlayabileceğimiz anlamına gelir - daha da fazla zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Ek olarak, Renderly arayüzü önbelleği yenilemek ve sürekli güncel tutmak için sayfaların ne sıklıkla tekrar ziyaret edilmesi gerektiğini belirtmenize olanak tanır. Başka bir deyişle, sayfaları doğrulamak ve hızlı bir şekilde teslim etmek için çok çeşitli araçlar geliştirdik. Genel olarak, bu herkesin kullanması gereken olağanüstü bir araçtır, bu yüzden AppMaster ile oluşturulan her projeye varsayılan ve ücretsiz olarak ekledik.