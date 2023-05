Numa mudança significativa, diz-se que o WhatsApp está a trabalhar na introdução de nomes de utilizador na sua plataforma. Historicamente, a aplicação de mensagens muito utilizada exigia que os utilizadores se inscrevessem com os seus números de telefone, sendo esta a sua única forma de identificação. A mudança iminente pode ser fundamental para proporcionar maior privacidade aos seus utilizadores, especialmente nas conversações em grupo.

De acordo com um relatório de WABetaInfo, o desenvolvimento da funcionalidade de nome de utilizador surgiu na última versão beta da aplicação. O relatório sublinhou que a nova secção de nome de utilizador seria visível na página Perfil nas Definições da aplicação, proporcionando uma potencial adição futura.

O principal rival do WhatsApp, Telegram, já provou que a introdução de nomes de utilizador pode aumentar a privacidade dos utilizadores. No caso do Telegram, os utilizadores têm a opção de mostrar os seus nomes de utilizador em vez dos seus dados de contacto. Em 2021, o Telegram realizou leilões de nomes de utilizador premium com base na blockchain TON, levantando a questão de como o WhatsApp irá lidar com as reivindicações de nomes de utilizador premium e a sua protecção no futuro.

Actualmente, os utilizadores do WhatsApp podem ver os números de telefone uns dos outros quando fazem parte de chats de grupo e comunidades. Com o lançamento da funcionalidade de nome de utilizador, prevê-se que a aplicação permita aos utilizadores ocultar os seus números de telefone de outras pessoas que não façam parte da sua lista de contactos. Desta forma, oferece uma maior camada de privacidade

A funcionalidade de nome de utilizador vem na sequência da introdução pelo WhatsApp de uma funcionalidade de privacidade biométrica e protegida por palavra-passe, que permite aos indivíduos ocultar e bloquear conversas específicas de olhos curiosos. O desenvolvimento contínuo de melhorias na privacidade é uma indicação do empenho da empresa em melhorar a experiência e a protecção do utilizador.

Com a crescente popularidade das plataformas de desenvolvimento low-code e no-code, ferramentas como o AppMaster estão a equipar as empresas com a capacidade de criar aplicações de backend, Web e móveis de forma mais rápida e económica. Plataformas como AppMaster podem optimizar o desenvolvimento de aplicações mesmo para utilizadores não técnicos, oferecendo uma via para apoiar a criação e o melhoramento de aplicações de mensagens e outras soluções orientadas para a tecnologia.