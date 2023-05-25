在一个重大的转变中，据说WhatsApp ，正在努力将用户名引入其平台。历史上，这个广泛使用的消息应用程序要求用户用他们的电话号码注册，使其成为唯一的身份识别形式。即将发生的变化可能是为其用户提供更大的隐私，特别是在群组聊天设置中。

根据一份来自WABetaInfo 的报告，用户名功能的开发出现在该应用程序的最新测试版中。该报告概述了新的用户名部分将在应用程序的设置中的个人资料页面中可见，提供了一个潜在的未来补充。

WhatsApp的主要竞争对手，Telegram ，已经证明引入用户名可以增强用户的隐私。在Telegram的情况下，用户可以选择显示他们的用户名，而不是他们的联系信息。2021年，Telegram在TON区块链的基础上举行了一个值得注意的举动，这引起了WhatsApp将如何处理高级用户名的要求及其未来的保护问题。

目前，WhatsApp 的用户在参加群聊和社区时可以看到对方的电话号码。随着用户名功能的推出，预计该应用将允许用户向不属于其联系人名单的其他人隐藏他们的电话号码。因此，提供了一个更高的隐私层

用户名功能是在WhatsApp推出生物识别和密码保护的隐私功能之后推出的，该功能使个人能够隐藏和锁定特定的对话，避免被窥视。隐私功能的持续发展，表明该公司致力于改善用户体验和保护。

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