Mówi się, że WhatsApp pracuje nad wprowadzeniem nazw użytkowników do swojej platformy. W przeszłości ta powszechnie używana aplikacja do przesyłania wiadomości wymagała od użytkowników rejestracji przy użyciu numerów telefonów, co czyniło ją jedyną formą identyfikacji. Zbliżająca się zmiana może być integralną częścią zapewnienia większej prywatności użytkownikom, szczególnie w ustawieniach czatu grupowego.

Według raportu WABetaInfo, rozwój funkcji nazwy użytkownika pojawił się w najnowszej wersji beta aplikacji. W raporcie podkreślono, że nowa sekcja nazwy użytkownika będzie widoczna na stronie profilu w ustawieniach aplikacji, zapewniając potencjalny dodatek w przyszłości.

Główny rywal WhatsApp, Telegram, udowodnił już, że wprowadzenie nazw użytkowników może zwiększyć prywatność użytkowników. W przypadku Telegrama użytkownicy mają możliwość wyświetlania swoich nazw użytkowników zamiast danych kontaktowych. W 2021 r. Telegram przeprowadził aukcje nazw użytkowników premium w oparciu o blockchain TON, co rodzi pytanie, w jaki sposób WhatsApp będzie obsługiwał roszczenia dotyczące nazw użytkowników premium i ich ochronę w przyszłości.

Obecnie użytkownicy WhatsApp mogą widzieć nawzajem swoje numery telefonów, gdy są częścią czatów grupowych i społeczności. Wraz z wprowadzeniem funkcji nazwy użytkownika oczekuje się, że aplikacja pozwoli użytkownikom ukryć swoje numery telefonów przed innymi osobami, które nie są częścią ich książki kontaktów. W ten sposób oferując zwiększoną warstwę prywatności

Funkcja nazwy użytkownika pojawia się po tym, jak WhatsApp wprowadził biometryczną i chronioną hasłem funkcję prywatności, która umożliwia użytkownikom ukrywanie i blokowanie określonych rozmów przed wścibskimi oczami. Ciągły rozwój ulepszeń prywatności wskazuje na zaangażowanie firmy w poprawę komfortu użytkowania i ochrony.

