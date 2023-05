Es heißt, dass WhatsApp an der Einführung von Benutzernamen auf seiner Plattform arbeitet, was eine bedeutende Veränderung darstellt. In der Vergangenheit mussten sich die Nutzer der weit verbreiteten Messaging-App mit ihrer Telefonnummer anmelden und diese als einzige Form der Identifizierung verwenden. Die bevorstehende Änderung könnte dazu beitragen, den Nutzern mehr Privatsphäre zu bieten, insbesondere in Gruppenchats.

Einem Bericht von WABetaInfo zufolge ist die Entwicklung der Benutzernamen-Funktion in der letzten Beta-Version der App aufgetaucht. Dem Bericht zufolge wird der neue Abschnitt für den Benutzernamen auf der Profilseite in den Einstellungen der App sichtbar sein, was eine mögliche zukünftige Ergänzung darstellt.

Der Hauptkonkurrent von WhatsApp, Telegram, hat bereits bewiesen, dass die Einführung von Benutzernamen die Privatsphäre der Nutzer verbessern kann. Im Fall von Telegram haben die Nutzer die Möglichkeit, ihre Benutzernamen anstelle ihrer Kontaktdaten anzuzeigen. Ein bemerkenswerter Schritt im Jahr 2021 war, dass Telegram Premium-Benutzernamen-Auktionen auf Basis der TON-Blockchain durchführte, was die Frage aufwirft, wie WhatsApp in Zukunft mit Premium-Benutzernamen-Ansprüchen und deren Schutz umgehen wird.

Derzeit können die Nutzer von WhatsApp die Telefonnummern der anderen sehen, wenn sie an Gruppenchats und Communities teilnehmen. Mit der Einführung der Benutzernamen-Funktion wird erwartet, dass die App es Nutzern ermöglicht, ihre Telefonnummern vor anderen zu verbergen, die nicht Teil ihres Kontaktbuchs sind. Dadurch wird ein höherer Grad an Privatsphäre geboten.

Die Benutzernamen-Funktion folgt auf die Einführung einer biometrischen und passwortgeschützten Datenschutzfunktion bei WhatsApp, die es ermöglicht, bestimmte Unterhaltungen vor neugierigen Blicken zu verbergen und zu sperren. Die fortlaufende Entwicklung von Datenschutzverbesserungen ist ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens, die Nutzererfahrung und den Schutz zu verbessern.

Mit der wachsenden Beliebtheit von low-code und no-code Entwicklungsplattformen geben Tools wie AppMaster Unternehmen die Möglichkeit, Backend-, Web- und mobile Anwendungen schneller und kostengünstiger zu erstellen. Plattformen wie AppMaster können die Anwendungsentwicklung auch für technisch nicht versierte Benutzer optimieren und bieten eine Möglichkeit, die Erstellung und Verbesserung von Messaging-Apps und anderen technologiebasierten Lösungen zu unterstützen.