Önemli bir değişimde, WhatsApp platformuna kullanıcı adlarının getirilmesi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Tarihsel olarak, yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların telefon numaralarıyla kaydolmalarını gerektirdi ve bu, onu tek kimlik belirleme biçimleri haline getirdi. Yaklaşan değişiklik, özellikle grup sohbeti ayarlarında, kullanıcıları için daha fazla gizlilik sağlamanın ayrılmaz bir parçası olabilir.

WABetaInfo gelen bir rapora göre, kullanıcı adı özelliğinin geliştirilmesi, uygulamanın en son beta sürümünde ortaya çıktı. Rapor, yeni kullanıcı adı bölümünün, uygulamanın Ayarlar bölümündeki Profil sayfasında görüneceğini ve gelecekte olası bir ekleme sağlayacağını belirtiyor.

WhatsApp'ın ana rakibi Telegram, kullanıcı adlarının tanıtılmasının kullanıcı gizliliğini artırabileceğini zaten kanıtladı. Telegram söz konusu olduğunda, kullanıcılara iletişim bilgileri yerine kullanıcı adlarını görüntüleme seçeneği sunulur. 2021'deki dikkate değer bir hareket, Telegram'ın TON blok zincirine dayalı olarak premium kullanıcı adı açık artırmaları düzenlediğini gördü ve WhatsApp'ın premium kullanıcı adı iddialarını ve ileriye dönük korumalarını nasıl ele alacağı sorusunu gündeme getirdi.

Şu anda WhatsApp kullanıcıları, grup sohbetlerinin ve toplulukların bir parçası olduklarında birbirlerinin telefon numaralarını görebilirler. Kullanıcı adı özelliğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, uygulamanın, kullanıcıların telefon numaralarını kişi defterinin bir parçası olmayan diğerlerinden gizlemesine izin vermesi bekleniyor. Böylece, daha yüksek bir gizlilik katmanı sunar

Kullanıcı adı özelliği, WhatsApp'ın hemen ardından gelir ve bireylerin belirli konuşmaları meraklı gözlerden gizlemesine ve kilitlemesine olanak tanıyan biyometrik ve parola korumalı bir gizlilik özelliği sunar. Gizlilik iyileştirmelerinin sürekli gelişimi, şirketin kullanıcı deneyimini ve korumayı iyileştirme taahhüdünün bir göstergesidir.

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