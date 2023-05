Dans le cadre d'un changement important, WhatsApp serait en train de travailler à l'introduction de noms d'utilisateur sur sa plateforme. Jusqu'à présent, l'application de messagerie largement utilisée exigeait que les utilisateurs s'inscrivent avec leur numéro de téléphone, ce qui en faisait leur seule forme d'identification. Ce changement imminent pourrait contribuer à renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs, en particulier dans le cadre des discussions de groupe.

Selon un rapport de WABetaInfo, le développement de la fonction de nom d'utilisateur est apparu dans la dernière version bêta de l'application. Le rapport souligne que la nouvelle section du nom d'utilisateur serait visible sur la page Profil dans les Paramètres de l'application, ce qui constituerait un ajout potentiel pour l'avenir.

Le principal rival de WhatsApp, Telegram, a déjà prouvé que l'introduction de noms d'utilisateur pouvait améliorer la confidentialité des utilisateurs. Dans le cas de Telegram, les utilisateurs ont la possibilité d'afficher leur nom d'utilisateur au lieu de leurs coordonnées. En 2021, Telegram a organisé des ventes aux enchères de noms d'utilisateur premium basées sur la blockchain TON, ce qui soulève la question de savoir comment WhatsApp traitera les demandes de noms d'utilisateur premium et leur protection à l'avenir.

Actuellement, les utilisateurs de WhatsApp peuvent voir les numéros de téléphone des autres lorsqu'ils font partie d'un groupe de discussion ou d'une communauté. Avec le lancement de la fonction de nom d'utilisateur, l'application devrait permettre aux utilisateurs de cacher leur numéro de téléphone aux personnes qui ne font pas partie de leur carnet de contacts. Elle offre ainsi une meilleure protection de la vie privée.

La fonction de nom d'utilisateur fait suite à l'introduction par WhatsApp d'une fonction de confidentialité biométrique et protégée par un mot de passe, qui permet aux utilisateurs de cacher et de verrouiller des conversations spécifiques à l'abri des regards indiscrets. Le développement continu des améliorations en matière de confidentialité témoigne de l'engagement de l'entreprise à améliorer l'expérience et la protection des utilisateurs.

Avec la popularité croissante des plateformes de développement low-code et no-code, des outils tels qu'AppMaster permettent aux entreprises de créer des applications dorsales, web et mobiles plus rapidement et à moindre coût. Les plateformes telles que AppMaster peuvent optimiser le développement d'applications même pour les utilisateurs non techniques, offrant une voie pour soutenir la création et l'amélioration des applications de messagerie et d'autres solutions axées sur la technologie.