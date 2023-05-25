في تحول كبير ، يُقال إن WhatsApp يعمل على إدخال أسماء المستخدمين إلى نظامه الأساسي. تاريخياً ، طلب تطبيق المراسلة المستخدم على نطاق واسع من المستخدمين التسجيل بأرقام هواتفهم ، مما يجعلها الشكل الوحيد لتحديد هويتهم. يمكن أن يكون التغيير الوشيك جزءًا لا يتجزأ من توفير قدر أكبر من الخصوصية لمستخدميه ، لا سيما في إعدادات الدردشة الجماعية.

وفقًا لتقرير من WABetaInfo ، ظهر تطوير ميزة اسم المستخدم في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق. أوضح التقرير أن قسم اسم المستخدم الجديد سيكون مرئيًا داخل صفحة الملف الشخصي في إعدادات التطبيق ، مما يوفر إضافة مستقبلية محتملة.

أثبت منافس WhatsApp الرئيسي ، Telegram ، بالفعل أن إدخال أسماء المستخدمين يمكن أن يعزز خصوصية المستخدم. في حالة Telegram ، يتم منح المستخدمين خيار عرض أسماء المستخدمين الخاصة بهم بدلاً من تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. شهدت إحدى الخطوات الملحوظة في عام 2021 قيام Telegram بإجراء مزادات لاسم مستخدم متميز استنادًا إلى سلسلة TON blockchain ، مما أثار التساؤل حول كيفية تعامل WhatsApp مع مطالبات اسم المستخدم المتميز وحمايتها من الآن فصاعدًا.

في الوقت الحالي ، يمكن لمستخدمي WhatsApp رؤية أرقام هواتف بعضهم البعض عندما يكونون جزءًا من الدردشات الجماعية والمجتمعات. من خلال طرح ميزة اسم المستخدم ، من المتوقع أن يسمح التطبيق للمستخدمين بإخفاء أرقام هواتفهم عن الآخرين الذين ليسوا جزءًا من دفتر جهات الاتصال الخاص بهم. وبالتالي ، تقديم طبقة عالية من الخصوصية

تأتي ميزة اسم المستخدم في أعقاب تطبيق WhatsApp الذي يقدم ميزة الخصوصية البيومترية والمحمية بكلمة مرور ، والتي تمكن الأفراد من إخفاء وقفل محادثات محددة من أعين المتطفلين. يعد التطوير المستمر لتحسينات الخصوصية مؤشرًا على التزام الشركة بتحسين تجربة المستخدم وحمايته.

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