In een belangrijke verschuiving werkt WhatsApp naar verluidt aan de invoering van gebruikersnamen op zijn platform. In het verleden moesten gebruikers van de veelgebruikte berichtenapp zich aanmelden met hun telefoonnummer, waardoor dit hun enige vorm van identificatie was. De op handen zijnde verandering zou kunnen bijdragen tot meer privacy voor de gebruikers, met name in groepschats.

Volgens een rapport van WABetaInfo kwam de ontwikkeling van de gebruikersnaamfunctie naar voren in de laatste bètaversie van de app. Volgens het rapport zou het nieuwe gebruikersnaamgedeelte zichtbaar zijn op de profielpagina in de instellingen van de app, wat een mogelijke toekomstige toevoeging is.

De belangrijkste rivaal van WhatsApp, Telegram, heeft al bewezen dat de invoering van gebruikersnamen de privacy van gebruikers kan verbeteren. In het geval van Telegram krijgen gebruikers de optie om hun gebruikersnaam weer te geven in plaats van hun contactgegevens. Bij een opmerkelijke stap in 2021 hield Telegram veilingen van premium gebruikersnamen op basis van de TON-blockchain, waardoor de vraag rijst hoe WhatsApp in de toekomst zal omgaan met claims voor premium gebruikersnamen en de bescherming ervan.

Momenteel kunnen gebruikers van WhatsApp elkaars telefoonnummers zien als ze deel uitmaken van groepschats en gemeenschappen. Met de lancering van de gebruikersnaamfunctie zal de app gebruikers in staat stellen hun telefoonnummers te verbergen voor anderen die geen deel uitmaken van hun contactenboek. Zo wordt een verhoogde laag van privacy geboden

De gebruikersnaamfunctie volgt op de introductie van een biometrische en met een wachtwoord beveiligde privacyfunctie door WhatsApp, waarmee mensen specifieke gesprekken kunnen verbergen en vergrendelen voor nieuwsgierige ogen. De voortdurende ontwikkeling van privacyverbeteringen is een indicatie van de inzet van het bedrijf om de gebruikerservaring en -bescherming te verbeteren.

