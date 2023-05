Con un cambiamento significativo, WhatsApp starebbe lavorando all'introduzione dei nomi utente nella sua piattaforma. Storicamente, l'app di messaggistica molto utilizzata richiedeva agli utenti di registrarsi con il proprio numero di telefono, rendendolo l'unica forma di identificazione. L'imminente cambiamento potrebbe essere utile per garantire una maggiore privacy agli utenti, in particolare nelle chat di gruppo.

Secondo un rapporto di WABetaInfo, lo sviluppo della funzione nome utente è emerso nell'ultima versione beta dell'app. Il rapporto sottolinea che la nuova sezione del nome utente sarà visibile all'interno della pagina del profilo nelle impostazioni dell'app, fornendo una potenziale aggiunta futura.

Il principale rivale di WhatsApp, Telegram, ha già dimostrato che l'introduzione dei nomi utente può migliorare la privacy degli utenti. Nel caso di Telegram, agli utenti viene concessa la possibilità di visualizzare il proprio nome utente invece dei dati di contatto. Una mossa notevole nel 2021 ha visto Telegram organizzare aste di nomi utente premium basate sulla blockchain TON, sollevando la questione di come WhatsApp gestirà le richieste di nomi utente premium e la loro protezione in futuro.

Attualmente, gli utenti di WhatsApp possono vedere i numeri di telefono degli altri quando fanno parte di chat di gruppo e comunità. Con l'introduzione della funzione nome utente, si prevede che l'applicazione consentirà agli utenti di nascondere i propri numeri di telefono agli altri che non fanno parte della loro rubrica. Offrendo così un maggiore livello di privacy

La funzione di nome utente arriva dopo l'introduzione da parte di WhatsApp di una funzione di privacy protetta da biometria e password, che consente agli utenti di nascondere e bloccare conversazioni specifiche da occhi indiscreti. Il continuo sviluppo di miglioramenti della privacy è indice dell'impegno dell'azienda a migliorare l'esperienza e la protezione degli utenti.

