По слухам, WhatsApp работает над введением имен пользователей в свою платформу. Исторически сложилось так, что широко используемое приложение для обмена сообщениями требовало от пользователей регистрации с указанием номера телефона, что делало его единственной формой идентификации. Предстоящее изменение может стать неотъемлемой частью обеспечения большей конфиденциальности для пользователей, особенно в групповых чатах.

Согласно отчету с сайта WABetaInfo, разработка функции имени пользователя появилась в последней бета-версии приложения. В отчете говорится, что новый раздел имени пользователя будет виден на странице "Профиль" в "Настройках" приложения, что является потенциальным будущим дополнением.

Главный конкурент WhatsApp, Telegram, уже доказал, что введение имен пользователей может повысить конфиденциальность пользователей. В случае с Telegram пользователям предоставляется возможность отображать свои имена пользователей вместо контактных данных. В 2021 году Telegram провел аукцион премиальных имен пользователей на основе блокчейна TON, что вызвало вопрос о том, как WhatsApp будет рассматривать претензии на премиальные имена пользователей и их защиту в будущем.

В настоящее время пользователи WhatsApp могут видеть номера телефонов друг друга в групповых чатах и сообществах. Ожидается, что с внедрением функции имени пользователя приложение позволит пользователям скрывать свои номера телефонов от других людей, не входящих в их контактную книгу. Таким образом, обеспечивается повышенный уровень конфиденциальности.

Функция имени пользователя появилась после того, как WhatsApp представил биометрическую и защищенную паролем функцию конфиденциальности, которая позволяет пользователям скрывать и блокировать конкретные разговоры от посторонних глаз. Постоянное развитие функций повышения конфиденциальности свидетельствует о стремлении компании к улучшению пользовательского опыта и защиты.

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