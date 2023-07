Numa reviravolta surpreendente, a plataforma de redes sociais de renome mundial, o Twitter, está a sofrer uma transformação radical. Como se depreende de um anúncio recente do titã dos negócios e proprietário do Twitter, Elon Musk, o Twitter está a adotar uma nova identidade e será agora conhecido como "X". Para além da mudança dramática, o tradicional logótipo do pássaro do Twitter está a ser retirado para dar lugar a um logótipo provisório "X".

No período que antecedeu este grande evento de rebranding, Musk tem alimentado o entusiasmo e a curiosidade, tweetando extensivamente sobre o assunto. Quando os ponteiros do relógio bateram a meia-noite ET, Musk embarcou numa maratona de tweets, discutindo a futura mudança de marca. Revelou que estava a planear substituir o motivo do pássaro ligado ao Twitter e colocar o novo logótipo "X" se descobrissem um design apelativo.

Curiosamente, Musk estava a jogar um jogo de adivinhação com os seus seguidores no Twitter entre outras publicações, dando a entender a mudança eminente com frases enigmáticas como "Deus X". Chegou mesmo a participar numa sessão do Twitter Spaces intitulada "Ninguém fala até convocarmos Elon Musk", onde esteve sentado em silêncio durante quase uma hora antes de revelar os seus planos para transformar o icónico logótipo do Twitter.

Não se limitando a dar uma nova identidade ao Twitter, Musk estava empenhado em fazer com que esta renovação fosse sentida em toda a organização. Isto reflectiu-se claramente no e-mail que enviou a todos os funcionários do Twitter, anunciando que, a partir de agora, a empresa passaria a ser conhecida como X. Esta seria a sua despedida da plataforma de e-mail do Twitter, uma vez que deixaria de usar o endereço tradicional do Twitter. As verificações de segurança da credibilidade destes forwardings foram feitas por Zoe Schiffer, editora-chefe da Platformer.

Para aumentar a especulação sobre a aparência do novo logótipo, Musk aprovou um GIF apresentado por um utilizador do Twitter, Sawyer Merritt. Merritt já tinha utilizado este mesmo logótipo para o seu podcast abandonado. Musk manifestou a sua afinidade com o logótipo de estilo "minimalista art deco", embora tenha revelado potenciais planos para o aperfeiçoar no futuro. Esta excitante reviravolta foi impulsionada pela CEO do Twitter, Linda Yaccarino, que partilhou ela própria o logótipo e proclamou: "O X está aqui! Vamos a isto". Esta contribuição solidificou ainda mais a influência abrangente de X.

Este ambicioso rebranding está pronto para se tornar um momento decisivo na história da rede social que está a contrariar as convenções sob a visão revolucionária de Musk. Ele adquiriu a Twitter no ano passado e, sob a sua égide, a empresa está a navegar em territórios desconhecidos, explorando novas formas de aumentar a sua reputação e influência num domínio dominado por empresas como a Facebook and Instagram.

À medida que o icónico logótipo do pássaro se afasta e o "X" levanta voo, assistimos ao início de uma nova era permeada por um sentimento de intriga e potencial. É bastante claro que, sob a liderança de Musk, o Twitter não está apenas a mudar os logótipos; está a transformar todo um ecossistema digital.