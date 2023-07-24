В результате неожиданного поворота событий всемирно известная социальная медиа-платформа Twitter претерпевает радикальные изменения. Как следует из недавнего заявления титана бизнеса и владельца Twitter Элона Маска (Elon Musk), Twitter принимает новый облик и теперь будет называться "X". В дополнение к этому традиционный логотип Twitter в виде птицы уходит в прошлое, чтобы занять место временного логотипа "X".

В преддверии этого грандиозного события, связанного с ребрендингом, Маск разжигал интерес и любопытство, активно рассказывая о нем в Твиттере. Когда стрелки часов пробили полночь по восточному времени, Маск начал активную переписку в Твиттере, обсуждая предстоящий ребрендинг. Он сообщил, что планирует заменить мотив птицы, связанный с Twitter, и разместить новый логотип "X", если будет найден привлекательный дизайн.

Интересно, что между другими сообщениями Маск играл со своими подписчиками в Twitter в дразнящую игру "угадай-ка", намекая на предстоящие изменения загадочными фразами типа "Deus X". Он даже принял участие в сессии Twitter Spaces под названием "Никто не говорит, пока мы не вызовем Элона Маска", где просидел молча почти час, прежде чем раскрыл свои планы по изменению культового логотипа Twitter.

Не остановившись на том, чтобы придать новый облик только Twitter, Маск стремился к тому, чтобы эта перестройка коснулась всей организации. Это нашло отражение в его электронном письме, разосланном всем сотрудникам Twitter, в котором он объявил, что отныне компания будет называться X. Это стало его прощанием с платформой электронной почты Twitter, поскольку он больше не будет использовать традиционный адрес Twitter. Проверку достоверности этих форвардов провела Зои Шиффер, управляющий редактор Platformer.

В дополнение к предположениям о том, каким будет новый логотип, Маск поддержал GIF, представленный пользователем Twitter Сойером Мерриттом. Ранее Мерритт уже использовал этот логотип для своего заброшенного подкаста. Маск сообщил о своей симпатии к логотипу в стиле "минимализм арт-деко", хотя и раскрыл возможные планы по его доработке в будущем. Этот интересный поворот событий был подкреплен тем, что генеральный директор Twitter Линда Яккарино сама поделилась логотипом и провозгласила: "X здесь! Давайте сделаем это". Этот вклад еще больше укрепил всеохватывающее влияние X.

Этот амбициозный ребрендинг может стать определяющим моментом в истории социальной сети, идущей вразрез с традициями благодаря революционному видению Маска. В прошлом году он приобрел компанию Twitter, и под его эгидой компания выходит на неизведанные территории, исследуя новые способы повышения своей репутации и влияния в сфере, где доминируют такие компании, как Facebook and Instagram.

Когда знаковая эмблема в виде птицы сгибается, а "X" взлетает, мы становимся свидетелями наступления новой эры, пронизанной интригой и потенциалом. Совершенно очевидно, что под руководством Маска Twitter не просто меняет логотип, он трансформирует всю цифровую экосистему.