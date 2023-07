W zaskakujący sposób znana na całym świecie platforma mediów społecznościowych, Twitter, przechodzi radykalną transformację. Jak wynika z niedawnego oświadczenia tytana biznesu i właściciela Twittera, Elona Muska, Twitter przyjmuje nową tożsamość i będzie teraz znany jako "X". Co więcej, tradycyjne logo ptaka Twittera zostanie wycofane, aby ustąpić miejsca tymczasowemu logo "X".

W okresie poprzedzającym to wielkie wydarzenie rebrandingowe Musk podsycał podekscytowanie i ciekawość, intensywnie tweetując na ten temat. Gdy wskazówki zegara wybiły północ ET, Musk rozpoczął szał tweetowania, omawiając nadchodzący rebranding. Ujawnił, że planuje zastąpić motyw ptaka związany z Twitterem i umieścić nowe logo "X", jeśli odkryją atrakcyjny projekt.

Co ciekawe, Musk grał w kuszącą grę w zgadywanie ze swoimi obserwatorami na Twitterze między innymi postami, sugerując nadchodzącą zmianę za pomocą tajemniczych zwrotów, takich jak "Deus X". Wziął nawet udział w sesji Twitter Spaces o nazwie "Nikt nie mówi, dopóki nie wezwiemy Elona Muska", gdzie siedział w milczeniu przez prawie godzinę, zanim ujawnił swoje plany dotyczące zmiany kultowego logo Twittera.

Nie poprzestając na samej obsłudze nowej tożsamości Twittera, Musk chciał, aby ta zmiana była odczuwalna w całej organizacji. Znalazło to wyraźne odzwierciedlenie w jego e-mailu wysłanym do wszystkich pracowników Twittera, w którym ogłosił, że odtąd firma będzie znana jako X. Byłoby to jego pożegnanie z platformą e-mailową Twittera, ponieważ nie będzie już używał tradycyjnego adresu Twittera. Sprawdzenia wiarygodności tych wiadomości dokonała Zoe Schiffer, redaktor zarządzająca Platformer.

Dodając do spekulacji na temat tego, jak będzie wyglądać nowe logo, Musk poparł GIF zaprezentowany przez użytkownika Twittera, Sawyera Merritta. Merritt wcześniej używał tego samego logo dla swojego porzuconego podcastu. Musk wyraził swoje przywiązanie do "minimalistycznego logo w stylu art deco", choć ujawnił potencjalne plany jego udoskonalenia w przyszłości. Ten ekscytujący obrót wydarzeń został wzmocniony przez CEO Twittera Lindę Yaccarino, która sama podzieliła się logo i ogłosiła: "X jest tutaj! Zróbmy to". Ten wkład jeszcze bardziej umocnił wpływ X.

Ten ambitny rebranding ma szansę stać się decydującym momentem w historii sieci społecznościowej, która przełamuje konwencje w ramach rewolucyjnej wizji Muska. W zeszłym roku przejął on Twitter, a pod jego egidą firma żegluje po niezbadanych terytoriach, badając nowe sposoby zwiększania swojej reputacji i wpływów w królestwie zdominowanym przez Facebook and Instagram.

Gdy kultowe logo ptaka się kłania, a "X" odlatuje, jesteśmy świadkami zapoczątkowania nowej ery przesiąkniętej poczuciem intrygi i potencjału. Jest jasne, że pod kierownictwem Muska Twitter nie tylko zmienia logo; przekształca cały cyfrowy ekosystem.