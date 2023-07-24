令人惊讶的是，全球知名的社交媒体平台 Twitter 正在经历彻底的转型。商业巨头、Twitter 的所有者埃隆-马斯克（Elon Musk）最近宣布，Twitter 将采用新的标识，现在将被称为 "X"。更戏剧性的是，Twitter 传统的小鸟标志将退出历史舞台，取而代之的是一个临时的 "X "标志。

在这一大刀阔斧的品牌重塑之前，马斯克一直在推特上大肆宣扬，激起了人们的兴奋和好奇。随着美国东部时间午夜指针的敲响，马斯克开始在推特上疯狂讨论即将到来的品牌重塑。他透露，如果Twitter发现了吸引人的设计，他打算替换与Twitter相关的鸟图案，并排列出新的 "X "标志。

耐人寻味的是，马斯克还在 Twitter 上与他的追随者玩起了诱人的猜谜游戏，用 "Deus X "等隐晦的短语暗示即将发生的变化。他甚至还参加了一个名为 "在召唤埃隆-马斯克之前谁也不许说话 "的 Twitter Spaces 会议，在会议上他静静地坐了近一个小时，然后公布了他关于改造 Twitter 标志性标识的计划。

马斯克并不满足于仅仅为推特处理新标识，他希望让整个组织都能感受到这一改革。这一点在他发给 Twitter 所有员工的电子邮件中得到了清晰的体现，他在邮件中宣布，从今往后，公司将被称为 X。Platformer 的执行编辑佐伊-希弗（Zoe Schiffer）对这些转发的可信度进行了安全检查。

马斯克认可了 Twitter 用户索耶-梅里特（Sawyer Merritt）展示的一张 GIF 图，这增加了人们对新徽标的猜测。梅里特曾在他废弃的播客中使用过这个标志。马斯克表达了他对 "极简装饰艺术 "风格徽标的喜爱，不过他透露了未来对徽标进行改进的潜在计划。Twitter 首席执行官琳达-雅卡里诺（Linda Yaccarino）亲自分享了这一标志，并宣布："X 就在这里！让我们开始吧"。这一贡献进一步巩固了 X 的广泛影响力。

这一雄心勃勃的品牌重塑有望成为社交网络历史上的决定性时刻，在马斯克的革命性愿景下，社交网络正在打破常规。马斯克去年收购了Twitter ，在他的领导下，该公司正驶向未知领域，探索新的方式，在Facebook and Instagram 等公司主导的领域中提升自己的声誉和影响力。

随着标志性的小鸟徽标褪去，"X "展翅高飞，我们见证了一个充满好奇和潜力的新时代的到来。显而易见，在马斯克的领导下，Twitter 改变的不仅仅是标识，而是整个数字生态系统。