Dalam peristiwa yang mengejutkan, platform media sosial yang terkenal secara global, Twitter, sedang mengalami transformasi radikal. Terbukti dari pengumuman baru-baru ini oleh raksasa bisnis dan pemilik Twitter, Elon Musk, Twitter mengadopsi identitas baru dan sekarang dikenal sebagai 'X'. Menambah perubahan dramatis, logo burung Twitter tradisional sedang dipensiunkan untuk memberi jalan bagi logo sementara 'X'.

Menjelang acara rebranding besar-besaran ini, Musk telah memicu kegembiraan dan keingintahuan dengan men-tweet secara ekstensif tentangnya. Saat jarum jam berdentang di tengah malam ET, Musk mulai berkicau, membahas perubahan citra yang akan datang. Dia mengungkapkan bahwa dia berencana untuk mengganti motif burung yang ditautkan dengan Twitter dan menyusun logo 'X' baru jika mereka menemukan desain yang menarik.

Menariknya, Musk memainkan permainan tebak-tebakan yang menggiurkan dengan para pengikutnya di Twitter di antara postingan lainnya, mengisyaratkan tentang perubahan penting dengan frasa samar seperti 'Deus X'. Dia bahkan berpartisipasi dalam sesi Twitter Spaces yang dijuluki "No one talk until we summon Elon Musk", di mana dia duduk diam selama hampir satu jam sebelum mengungkapkan rencananya tentang mengubah logo ikon Twitter.

Tidak berhenti menangani identitas baru untuk Twitter saja, Musk tertarik untuk membuat perubahan ini terasa di seluruh organisasi. Ini tercermin dengan jelas dalam emailnya yang dikirim ke semua karyawan Twitter, mengumumkan bahwa untuk selanjutnya, perusahaan tersebut akan dikenal sebagai X. Ini akan menjadi perpisahannya dengan platform email Twitter karena dia tidak lagi menggunakan alamat Twitter tradisional. Pemeriksaan keamanan terhadap kredibilitas penyerang ini dilakukan oleh Zoe Schiffer, redaktur pelaksana di Platformer.

Menambah spekulasi tentang seperti apa logo baru itu, Musk mendukung GIF yang disajikan oleh pengguna Twitter, Sawyer Merritt. Merritt sebelumnya menggunakan logo ini untuk podcast yang ditinggalkannya. Musk menyampaikan ketertarikannya pada logo bergaya "minimalis art deco", meskipun ia mengungkapkan rencana potensial untuk menyempurnakannya di masa mendatang. Pergantian peristiwa yang menarik ini didukung oleh CEO Twitter Linda Yaccarino yang membagikan logonya sendiri dan menyatakan, “X ada di sini! Mari kita lakukan." Kontribusi ini semakin memantapkan pengaruh menyeluruh X.

Rebranding yang ambisius ini siap menjadi momen yang menentukan dalam sejarah jejaring sosial yang menentang konvensi di bawah visi revolusioner Musk. Dia mengakuisisi Twitter tahun lalu, dan di bawah pengawasannya, perusahaan tersebut berlayar ke wilayah yang belum dipetakan, mengeksplorasi cara baru untuk meningkatkan reputasi dan pengaruhnya di dunia yang didominasi oleh Facebook and Instagram.

Saat logo burung ikonik membungkuk, dan 'X' terbang, kita menyaksikan pengantar era baru yang diresapi oleh rasa intrik dan potensi. Sangat jelas bahwa di bawah kepemimpinan Musk, Twitter tidak hanya mengubah logo; itu mengubah seluruh ekosistem digital.