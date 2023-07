In een verrassende wending ondergaat het wereldwijd bekende social media platform Twitter een radicale transformatie. Uit een recente aankondiging van Elon Musk, de bedrijfstopioen en eigenaar van Twitter, blijkt dat Twitter een nieuwe identiteit aanneemt en voortaan 'X' zal heten. De dramatische wending wordt nog versterkt door het feit dat het traditionele Twitter-vogellogo wordt afgeschaft om plaats te maken voor een voorlopig 'X'-logo.

In de aanloop naar deze grootse rebranding heeft Musk de opwinding en nieuwsgierigheid aangewakkerd door er uitgebreid over te tweeten. Toen de klok middernacht sloeg, begon Musk met tweeten over de aanstaande rebranding. Hij onthulde dat hij van plan was om het vogelmotief van Twitter te vervangen door het nieuwe 'X'-logo als ze een aantrekkelijk ontwerp zouden vinden.

Intrigerend genoeg speelde Musk tussen andere berichten door een verleidelijk raadspelletje met zijn volgers op Twitter, hintend op de aanstaande verandering met cryptische zinnen als 'Deus X'. Hij nam zelfs deel aan een Twitter Spaces sessie met de naam "Niemand praat totdat we Elon Musk oproepen", waar hij bijna een uur lang in stilte zat voordat hij zijn plannen onthulde om het iconische logo van Twitter te veranderen.

Musk hield het niet alleen bij het veranderen van de identiteit van Twitter, hij was erop gebrand om deze verandering door te voeren in de hele organisatie. Dit kwam duidelijk tot uiting in zijn e-mail aan alle Twitter-medewerkers, waarin hij aankondigde dat het bedrijf voortaan bekend zal staan als X. Dit zou zijn afscheid zijn van het Twitter-platform, omdat hij niet langer het traditionele Twitter-adres zou gebruiken. Veiligheidscontroles op de geloofwaardigheid van deze forwards werden gedaan door Zoe Schiffer, de managing editor bij Platformer.

Om de speculatie over hoe het nieuwe logo eruit zal zien nog verder aan te wakkeren, onderschreef Musk een GIF die werd gepresenteerd door een Twitter-gebruiker, Sawyer Merritt. Merritt had eerder ditzelfde logo gebruikt voor zijn verlaten podcast. Musk sprak zijn affiniteit uit met het "minimalistische art deco" logo, hoewel hij ook plannen onthulde om het in de toekomst te verfijnen. Deze spannende wending werd ondersteund door Twitter's CEO Linda Yaccarino die het logo zelf deelde en uitriep: "X is hier! Laten we dit doen." Deze bijdrage verstevigde de alomvattende invloed van X nog meer.

Deze ambitieuze rebranding is klaar om een bepalend moment te worden in de geschiedenis van het sociale netwerk dat onder Musk's revolutionaire visie tegen de conventies ingaat. Vorig jaar nam hij Twitter over en onder zijn auspiciën vaart het bedrijf naar onbekend terrein, op zoek naar nieuwe manieren om zijn reputatie en invloed te vergroten in een wereld die wordt gedomineerd door bijvoorbeeld Facebook and Instagram.

Nu het iconische vogellogo uitdooft en de 'X' opstijgt, zijn we getuige van het aanbreken van een nieuw tijdperk dat wordt gekenmerkt door een gevoel van intrige en potentieel. Het is overduidelijk dat Twitter onder leiding van Musk niet alleen logo's verandert, maar een heel digitaal ecosysteem.