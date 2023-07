Con un sorprendente colpo di scena, la piattaforma di social media di fama mondiale, Twitter, sta subendo una trasformazione radicale. Come si evince da un recente annuncio del titano del business e proprietario di Twitter, Elon Musk, Twitter sta adottando una nuova identità e sarà ora conosciuto come "X". A rendere ancora più drammatica la svolta, il tradizionale logo dell'uccellino di Twitter verrà ritirato per far posto a un logo provvisorio "X".

Nel periodo precedente a questo grande evento di rebranding, Musk ha alimentato l'eccitazione e la curiosità twittando ampiamente al riguardo. Quando le lancette dell'orologio hanno scoccato la mezzanotte, Musk si è lanciato in una serie di tweet in cui parlava dell'imminente rebranding. Ha rivelato che stava progettando di sostituire il motivo dell'uccello legato a Twitter e di schierare il nuovo logo "X" se avessero trovato un design accattivante.

Tra un post e l'altro, Musk ha giocato a indovinare con i suoi follower su Twitter, accennando all'imminente cambiamento con frasi criptiche come "Deus X". Ha persino partecipato a una sessione di Twitter Spaces intitolata "Nessuno parla finché non chiamiamo Elon Musk", dove è rimasto seduto in silenzio per quasi un'ora prima di svelare i suoi piani per modificare l'iconico logo di Twitter.

Non si è fermato alla sola gestione della nuova identità di Twitter, Musk era intenzionato a far sentire questo rinnovamento in tutta l'organizzazione. Ciò si è riflesso chiaramente nell'e-mail inviata a tutti i dipendenti di Twitter, in cui annunciava che d'ora in poi l'azienda sarebbe stata conosciuta come X. Questo sarebbe stato il suo addio alla piattaforma di posta elettronica di Twitter, poiché non avrebbe più utilizzato l'indirizzo tradizionale di Twitter. I controlli sulla credibilità di queste anticipazioni sono stati effettuati da Zoe Schiffer, managing editor di Platformer.

Per aumentare le speculazioni sull'aspetto del nuovo logo, Musk ha appoggiato una GIF presentata da un utente di Twitter, Sawyer Merritt. Merritt aveva già utilizzato questo logo per il suo podcast abbandonato. Musk ha espresso la sua affinità con il logo in stile "art déco minimalista", anche se ha rivelato potenziali piani per perfezionarlo in futuro. Questa entusiasmante svolta è stata sostenuta da Linda Yaccarino, CEO di Twitter, che ha condiviso il logo e ha proclamato: "X è qui! Facciamolo". Questo contributo ha ulteriormente rafforzato l'influenza di X.

Questo ambizioso rebranding è destinato a diventare un momento decisivo nella storia del social network che, grazie alla visione rivoluzionaria di Musk, sta andando contro le convenzioni. L'anno scorso ha acquisito Twitter e sotto la sua egida l'azienda sta navigando in territori inesplorati, esplorando nuovi modi per accrescere la sua reputazione e la sua influenza in un regno dominato da personaggi come Facebook and Instagram.

Mentre l'iconico logo dell'uccello si spegne e la "X" prende il volo, assistiamo all'inizio di una nuova era permeata da un senso di intrigo e potenzialità. È evidente che sotto la guida di Musk, Twitter non sta solo cambiando logo, ma sta trasformando un intero ecosistema digitale.