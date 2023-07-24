في تحول مفاجئ للأحداث ، تشهد منصة التواصل الاجتماعي المعروفة عالميًا ، تويتر ، تحولًا جذريًا. يتضح من الإعلان الأخير لعملاق الأعمال ومالك Twitter ، Elon Musk ، أن Twitter يتبنى هوية جديدة وسيُعرف الآن باسم "X". إضافة إلى المنعطف الدراماتيكي ، تم إيقاف شعار Twitter Bird التقليدي لإفساح المجال لشعار "X" مؤقت.

في الفترة التي سبقت حدث إعادة تسمية العلامة التجارية هذا ، كان ماسك قد أثار الحماس والفضول من خلال التغريد على نطاق واسع حول هذا الموضوع. مع اقتراب عقارب الساعة من منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، شرع ماسك في موجة تغريدات ، لمناقشة إعادة العلامة التجارية القادمة. وكشف أنه كان يخطط لاستبدال شكل الطيور المرتبط بـ Twitter وترتيب شعار X الجديد إذا اكتشفوا تصميمًا جذابًا.

من المثير للاهتمام أن ماسك كان يلعب لعبة تخمين محيرة مع متابعيه على تويتر بين المنشورات الأخرى ، ملمحًا إلى التغيير البارز بعبارات غامضة مثل "Deus X". حتى أنه شارك في جلسة Twitter Spaces بعنوان "لا أحد يتحدث حتى نستدعي Elon Musk" ، حيث جلس بصمت لمدة ساعة تقريبًا قبل الكشف عن خططه حول تحويل شعار Twitter الشهير.

لم يتوقف ماسك عن التعامل مع الهوية الجديدة لتويتر وحده ، فقد كان حريصًا على جعل هذا التجديد ملموسًا في جميع أنحاء المنظمة. وقد انعكس هذا بوضوح في بريده الإلكتروني المرسل إلى جميع موظفي Twitter ، معلنا أنه من الآن فصاعدًا ، ستُعرف الشركة باسم X. سيكون هذا وداعًا لمنصة البريد الإلكتروني على Twitter لأنه لم يعد يستخدم عنوان Twitter التقليدي. تم إجراء فحوصات السلامة لمصداقية هؤلاء المهاجمين بواسطة Zoe Schiffer ، مدير التحرير في Platformer.

إضافة إلى التكهنات حول شكل الشعار الجديد ، أيد Musk صورة GIF قدمها مستخدم Twitter ، Sawyer Merritt. استخدم ميريت سابقًا هذا الشعار بالذات لبودكاست مهجور. نقل ماسك انجذابه إلى شعار أسلوب "الحد الأدنى من فن الآرت ديكو" ، على الرغم من أنه كشف عن خطط محتملة لتحسينه في المستقبل. هذا التحول المثير للأحداث كان مدعومًا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Twitter Linda Yaccarino وهي تشارك الشعار بنفسها وتعلن ، "X هنا! هيا بنا نقوم بذلك." عززت هذه المساهمة تأثير X الشامل.

يستعد هذا التغيير الطموح للعلامة التجارية ليصبح لحظة حاسمة في تاريخ الشبكة الاجتماعية التي تخالف العرف في ظل رؤية ماسك الثورية. استحوذ على Twitter العام الماضي ، وتحت رعايته ، تبحر الشركة إلى مناطق مجهولة ، وتستكشف طرقًا جديدة لزيادة سمعتها وتأثيرها في عالم تهيمن عليه أمثال Facebook and Instagram.

بينما ينحني شعار الطيور الأيقوني ، وتحلق علامة "X" ، نشهد بداية حقبة جديدة يتخللها شعور بالإثارة والإمكانيات. من الواضح تمامًا أن تويتر تحت قيادة ماسك لا يغير الشعارات فحسب ؛ إنه يحول نظامًا بيئيًا رقميًا بأكمله.