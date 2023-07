Die weltweit bekannte Social-Media-Plattform Twitter befindet sich überraschend im Umbruch. Wie aus einer kürzlich erfolgten Ankündigung des Wirtschaftstitans und Eigentümers von Twitter, Elon Musk, hervorgeht, erhält Twitter eine neue Identität und wird von nun an als "X" bekannt sein. Das traditionelle Twitter-Vogellogo wird abgeschafft und durch ein vorläufiges X-Logo ersetzt.

Im Vorfeld dieses großen Rebranding-Ereignisses hatte Musk mit zahlreichen Tweets für Aufregung und Neugierde gesorgt. Als die Uhr Mitternacht schlug, twitterte Musk über das bevorstehende Rebranding. Er verriet, dass er plane, das mit Twitter verbundene Vogelmotiv zu ersetzen und das neue X"-Logo aufzustellen, falls ein ansprechendes Design gefunden würde.

Interessanterweise spielte Musk zwischen anderen Beiträgen ein spannendes Ratespiel mit seinen Anhängern auf Twitter und deutete die bevorstehende Änderung mit kryptischen Phrasen wie "Deus X" an. Er nahm sogar an einer Twitter Spaces-Sitzung mit dem Titel "Niemand redet, bis wir Elon Musk herbeirufen" teil, bei der er fast eine Stunde lang schweigend dasaß, bevor er seine Pläne zur Umgestaltung des ikonischen Twitter-Logos enthüllte.

Musk beschränkte sich nicht nur darauf, Twitter eine neue Identität zu verpassen, sondern wollte diese Umgestaltung im gesamten Unternehmen bekannt machen. Dies zeigte sich deutlich in seiner E-Mail an alle Twitter-Mitarbeiter, in der er ankündigte, dass das Unternehmen künftig unter dem Namen X bekannt sein wird. Dies wäre sein Abschied von der Twitter-E-Mail-Plattform, da er nicht mehr die traditionelle Twitter-Adresse verwenden würde. Zoe Schiffer, die geschäftsführende Redakteurin von Platformer, hat die Glaubwürdigkeit dieser Ankündigung überprüft.

Um die Spekulationen darüber, wie das neue Logo aussehen wird, weiter anzuheizen, unterstützte Musk ein GIF, das von einem Twitter-Nutzer, Sawyer Merritt, präsentiert wurde. Merritt hatte zuvor genau dieses Logo für seinen aufgegebenen Podcast verwendet. Musk bekundete seine Vorliebe für ein Logo im minimalistischen Art-Déco-Stil", obwohl er ankündigte, dass er es in Zukunft möglicherweise verfeinern wolle. Diese aufregende Entwicklung wurde von Linda Yaccarino, CEO von Twitter, unterstützt, die das Logo selbst teilte und verkündete: "X ist da! Packen wir's an". Dieser Beitrag hat den umfassenden Einfluss von X weiter gefestigt.

Dieses ehrgeizige Rebranding könnte zu einem entscheidenden Moment in der Geschichte des sozialen Netzwerks werden, das sich unter Musks revolutionärer Vision gegen alle Konventionen stemmt. Er hat Twitter im vergangenen Jahr übernommen, und unter seiner Ägide stößt das Unternehmen in unbekannte Gefilde vor und erkundet neue Wege, um sein Ansehen und seinen Einfluss in einem Bereich zu steigern, der von Unternehmen wie Facebook and Instagram dominiert wird.

Wenn das ikonische Vogel-Logo verschwindet und das "X" die Flucht ergreift, erleben wir den Beginn einer neuen Ära, die von einem Gefühl der Faszination und des Potenzials durchdrungen ist. Es ist völlig klar, dass Twitter unter der Führung von Musk nicht nur Logos verändert, sondern ein ganzes digitales Ökosystem umgestaltet.