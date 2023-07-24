Şaşırtıcı bir şekilde, dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter, radikal bir dönüşüm geçiriyor. İş devi ve Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından yakın zamanda yapılan bir duyurudan anlaşıldığı üzere, Twitter yeni bir kimliğe bürünüyor ve artık 'X' olarak bilinecek. Dramatik dönüşe ek olarak, geleneksel Twitter kuş logosu, yerini geçici bir 'X' logosuna bırakmak için kullanımdan kaldırılıyor.

Bu büyük patlamaya yol açan yeniden markalaşma etkinliğine giden yolda Musk, bu konuda kapsamlı tweetler atarak heyecan ve merak uyandırıyordu. Saatin akrepleri gece yarısı ET'yi vurduğunda, Musk yaklaşan yeniden markayı tartışan bir tweet çılgınlığına girişti. Çekici bir tasarım keşfederlerse Twitter ile bağlantılı kuş motifini değiştirmeyi ve yeni 'X' logosunu yerleştirmeyi planladığını açıkladı.

İlginç bir şekilde Musk, diğer gönderileri arasında Twitter'daki takipçileriyle heyecan verici bir tahmin oyunu oynuyor ve 'Deus X' gibi şifreli ifadelerle önemli değişikliği ima ediyordu. Twitter'ın ikonik logosunu değiştirme planlarını açıklamadan önce yaklaşık bir saat sessizce oturduğu "Elon Musk'ı çağırana kadar kimse konuşmasın" adlı bir Twitter Spaces oturumuna bile katıldı.

Yalnızca Twitter'ın yeni kimliğini ele almakla yetinmeyen Musk, bu yenilenmeyi tüm organizasyonda hissettirmeye hevesliydi. Bu, tüm Twitter çalışanlarına gönderdiği ve bundan böyle şirketin X olarak bilineceğini bildiren e-postasına açıkça yansıdı. Bu, artık geleneksel Twitter adresini kullanmayacağı için Twitter'ın e-posta gönderme platformuna veda edecekti. Bu yönlendirmelerin güvenilirliğine yönelik güvenlik kontrolleri, Platformer'ın yönetici editörü Zoe Schiffer tarafından yapıldı.

Musk, yeni logonun neye benzeyeceği konusundaki spekülasyonlara ek olarak, bir Twitter kullanıcısı olan Sawyer Merritt tarafından sunulan bir GIF'i onayladı. Merritt daha önce bu logoyu terk edilmiş podcast'i için kullanmıştı. Musk, "minimalist art deco" tarzı logoya olan yakınlığını aktardı, ancak gelecekte onu rafine etmek için potansiyel planları açıkladı. Bu heyecan verici olay dönüşü, Twitter'ın CEO'su Linda Yaccarino'nun logoyu kendisinin paylaşarak “X burada! Bunu yapalım." Bu katkı, X'in kapsayıcı etkisini daha da sağlamlaştırdı.

Bu iddialı yeniden markalaşma, Musk'ın devrimci vizyonu altında geleneğe karşı çıkan sosyal ağ tarihinde belirleyici bir an olmaya hazırlanıyor. Geçen yıl Twitter satın aldı ve onun himayesi altında şirket, Facebook and Instagram beğenilerinin hakim olduğu bir alanda itibarını ve etkisini artırmanın yeni yollarını keşfederek keşfedilmemiş bölgelere yelken açıyor.

İkonik kuş logosu eğilirken ve 'X' uçarken, entrika ve potansiyel duygusunun nüfuz ettiği yeni bir çağın başlangıcına tanık oluyoruz. Musk'ın liderliğinde Twitter'ın sadece logoları değiştirmediği; tüm bir dijital ekosistemi dönüştürüyor.