Depois de anos a receber pedidos dos utilizadores, o CEO do Telegram, Pavel Durov, anunciou que a aplicação de mensagens vai finalmente incorporar as Stories na sua plataforma no início de julho. Apesar da resistência inicial da empresa, que acreditava que adicionar Stories seria repetitivo, uma vez que existem em várias outras plataformas, Durov acabou por decidir cumprir os desejos dos utilizadores.

Juntamente com esta última funcionalidade, os utilizadores do Telegram também terão controlo total sobre quem pode ver as suas Histórias. Podem optar por tornar as suas Histórias visíveis para todos, para contactos específicos ou para uma lista de amigos próximos. As Stories estarão localizadas numa secção expansível no topo das listas de chat dos utilizadores, e estes terão a possibilidade de esconder quaisquer Stories que não queiram ver, movendo-as para a lista "Escondidas" na secção de Contactos.

Para personalizar ainda mais as suas Histórias, os utilizadores podem adicionar legendas e ligações, marcar outras pessoas e publicar fotografias e vídeos tirados com as câmaras frontal e traseira em simultâneo, imitando o estilo BeReal. Além disso, os utilizadores podem definir um tempo de expiração para as suas Histórias - seis, 12, 24 ou 48 horas - ou optar por exibi-las permanentemente nas suas páginas de perfil, à semelhança da forma como o Instagram permite que os utilizadores apresentem os destaques das Histórias.

Durov observou os benefícios potenciais do recurso Stories em seu post de anúncio, afirmando que ele tornará os perfis do Telegram mais informativos e vibrantes. Ele explicou ainda que os usuários terão a oportunidade de explorar mais conteúdo de seus contatos e aprender mais sobre os usuários com quem interagem em grupos ou comentários de canais. Ele também sugeriu a possibilidade de um maior impacto para os canais, já que a repostagem de mensagens de canais para Stories facilitará a viralização na plataforma.

De acordo com Durov, mesmo aqueles da equipa do Telegram inicialmente cépticos em relação à funcionalidade Stories começaram a valorizá-la após testes internos. O CEO acredita que a introdução do Stories moldará uma nova era no Telegram e que a plataforma se tornará mais social como resultado. Os utilizadores podem esperar ver a funcionalidade Stories entrar em funcionamento no início de julho, depois de concluída a fase final de testes.

