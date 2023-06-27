بعد سنوات من تلقي الطلبات من المستخدمين ، أعلن بافيل دوروف ، الرئيس التنفيذي لشركة Telegram ، أن تطبيق المراسلة سيعمل أخيرًا على دمج Stories في نظامه الأساسي في أوائل يوليو. على الرغم من المقاومة الأولية من الشركة ، التي اعتقدت أن إضافة Stories ستكون متكررة لأنها موجودة على العديد من المنصات الأخرى ، قرر Durov في النهاية الامتثال لرغبات المستخدمين.

إلى جانب هذه الميزة الأخيرة ، سيتم تزويد مستخدمي Telegram أيضًا بالتحكم الكامل في من يمكنه مشاهدة قصصهم. يمكنهم اختيار جعل قصصهم مرئية للجميع ، أو جهات اتصال محددة ، أو قائمة الأصدقاء المقربين. سيتم وضع القصص في قسم قابل للتوسيع أعلى قوائم دردشة المستخدمين ، وسيكون لديهم القدرة على إخفاء أي قصص لا يريدون رؤيتها عن طريق نقلهم إلى قائمة "مخفية" في قسم جهات الاتصال الخاصة بهم.

لتخصيص قصصهم بشكل أكبر ، يمكن للمستخدمين إضافة تسميات توضيحية وروابط ، ووضع علامات على أشخاص آخرين ، ونشر الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بالكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد ، مما يحاكي أسلوب BeReal. علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين تعيين وقت انتهاء صلاحية لقصصهم - ستة أو 12 أو 24 أو 48 ساعة - أو اختيار عرضها بشكل دائم على صفحات ملفاتهم الشخصية ، على غرار الطريقة التي يسمح بها Instagram للمستخدمين بعرض أبرز أحداث القصة.

أشار دوروف إلى الفوائد المحتملة لميزة القصص في إعلانه المنشور ، مشيرًا إلى أنها ستجعل ملفات تعريف Telegram أكثر إفادة وحيوية. وأوضح كذلك أن المستخدمين ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف المزيد من المحتوى من جهات الاتصال الخاصة بهم ومعرفة المزيد عن المستخدمين الذين يتفاعلون معهم في مجموعات أو تعليقات القناة. كما اقترح إمكانية زيادة تأثير القنوات ، حيث إن إعادة نشر الرسائل من القنوات إلى القصص ستسهل انتشارها على المنصة.

وفقًا لدوروف ، حتى أولئك الذين كانوا في فريق Telegram متشككين في البداية بشأن ميزة Stories بدأوا في تقييمها بعد الاختبارات الداخلية. يعتقد الرئيس التنفيذي أن تقديم Stories سيشكل حقبة جديدة على Telegram وأن النظام الأساسي سيصبح أكثر اجتماعية نتيجة لذلك. يمكن للمستخدمين توقع ظهور ميزة القصص على الهواء مباشرة في أوائل شهر يوليو بعد أن تكمل مرحلة الاختبار النهائية.

مع استمرار نمو الأسواق no-code ورمز low-code ، فإن تطبيقات المراسلة مثل Telegram ليست الأنظمة الأساسية الوحيدة التي تتطور لتظل قادرة على المنافسة. على سبيل المثال ، AppMaster ، وهو نظام no-code ، يمكّن المستخدمين من إنشاء مخططات قواعد البيانات ومنطق الأعمال endpoints التطبيقات (API) بشكل مرئي لتطبيقات الويب والجوال والخلفية ، وبالتالي تقليل الديون التقنية وتحسين الكفاءة العامة للشركات من جميع الأحجام. حصل AppMaster على لقب High Performer و Momentum Leader من قبل G2 نظرًا لقدراته القوية وتجربته سهلة الاستخدام.