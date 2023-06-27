Telegram CEO'su Pavel Durov, kullanıcılardan yıllarca talep aldıktan sonra, mesajlaşma uygulamasının nihayet Temmuz ayı başlarında Stories'i platformuna dahil edeceğini duyurdu. Durov, Hikayelerin eklenmesinin diğer birçok platformda olduğu gibi tekrarlanacağına inanan şirketin ilk direnişine rağmen, sonunda kullanıcıların isteklerine uymaya karar verdi.

Bu son özellikle birlikte, Telegram kullanıcılarına Hikayelerini kimlerin görüntüleyebileceği konusunda tam kontrol de sağlanacak. Hikayelerini herkese, belirli kişilere veya yakın arkadaş listesine görünür kılmayı seçebilirler. Hikayeler, kullanıcıların sohbet listelerinin üst kısmındaki genişletilebilir bir bölümde yer alacak ve görmek istemedikleri Hikayeleri Kişiler bölümündeki 'Gizli' listesine taşıyarak gizleyebilecekler.

Hikayelerini daha da kişiselleştirmek için kullanıcılar, altyazılar ve bağlantılar ekleyebilir, diğer kişileri etiketleyebilir ve aynı anda hem ön hem de arka kameralarla çekilmiş fotoğrafları ve videoları BeReal tarzını taklit ederek yayınlayabilir. Dahası, kullanıcılar Hikayeleri için altı, 12, 24 veya 48 saat gibi bir son kullanma süresi belirleyebilir veya Instagram kullanıcıların Hikaye öne çıkanlarını sergilemesine izin vermesine benzer şekilde, hikayelerini profil sayfalarında kalıcı olarak görüntülemeyi seçebilir.

Durov, yaptığı duyuru gönderisinde Hikayeler özelliğinin potansiyel faydalarına dikkat çekerek, bunun Telegram profillerini daha bilgilendirici ve canlı hale getireceğini belirtti. Ayrıca, kullanıcıların kişilerinden daha fazla içerik keşfetme ve gruplarda veya kanal yorumlarında etkileşimde bulundukları kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatına sahip olacaklarını açıkladı. Kanallardan gelen mesajların Hikayelerde yeniden yayınlanması platformda viral olmayı kolaylaştıracağından, kanallar için artan bir etki olasılığını da önerdi.

Durov'a göre, Telegram ekibinde başlangıçta Hikayeler özelliğine şüpheyle yaklaşanlar bile dahili testlerden sonra buna değer vermeye başladı. CEO, Stories'in tanıtılmasının Telegram yeni bir dönemi şekillendireceğine ve bunun sonucunda platformun daha sosyal hale geleceğine inanıyor. Kullanıcılar, son test aşamasını tamamladıktan sonra Temmuz ayı başlarında Hikayeler özelliğinin yayına girmesini bekleyebilirler.

no-code ve low-code pazarlar büyümeye devam ederken, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları, rekabet gücünü korumak için gelişen tek platformlar değil. Örneğin, no-code bir platform olan AppMaster , kullanıcıların web, mobil ve arka uç uygulamaları için görsel olarak veritabanı şemaları, iş mantığı ve API endpoints oluşturmasına olanak tanır, böylece teknik borcu azaltır ve her büyüklükteki işletme için genel verimliliği artırır. AppMaster güçlü yetenekleri ve kullanıcı dostu deneyimi nedeniyle G2 tarafından Yüksek Performanslı ve Momentum Lideri seçildi.