Nach jahrelangen Anfragen von Nutzern kündigte Telegram-CEO Pavel Durov an, dass die Messaging-App Anfang Juli endlich Stories in ihre Plattform einbauen wird. Trotz des anfänglichen Widerstands seitens des Unternehmens, das der Meinung war, dass sich Stories wiederholen würden, da sie auf zahlreichen anderen Plattformen existieren, entschied sich Durov schließlich, den Wünschen der Nutzer nachzukommen.

Zusammen mit dieser neuen Funktion erhalten Telegram-Nutzer auch die volle Kontrolle darüber, wer ihre Stories sehen kann. Sie können wählen, ob ihre Stories für alle, bestimmte Kontakte oder eine Liste von engen Freunden sichtbar sein sollen. Stories werden in einem erweiterbaren Bereich am oberen Rand der Chat-Listen der Nutzer angezeigt, und sie haben die Möglichkeit, alle Stories, die sie nicht sehen möchten, auszublenden, indem sie sie in die Liste "Versteckt" in ihrem Kontaktbereich verschieben.

Um ihre Stories weiter zu personalisieren, können die Nutzer Bildunterschriften und Links hinzufügen, andere Personen markieren und Fotos und Videos posten, die gleichzeitig mit der vorderen und hinteren Kamera aufgenommen wurden, um den BeReal-ähnlichen Stil zu imitieren. Darüber hinaus können Nutzer eine Ablaufzeit für ihre Stories festlegen - sechs, 12, 24 oder 48 Stunden - oder sich dafür entscheiden, sie dauerhaft auf ihren Profilseiten anzuzeigen, ähnlich wie Instagram es Nutzern erlaubt, Story-Highlights zu präsentieren.

Durov wies in seiner Ankündigung auf die potenziellen Vorteile der Stories-Funktion hin und erklärte, dass sie Telegram-Profile informativer und lebendiger machen wird. Er erklärte weiter, dass Nutzer die Möglichkeit haben werden, mehr Inhalte von ihren Kontakten zu erkunden und mehr über Nutzer zu erfahren, mit denen sie in Gruppen oder Channel-Kommentaren interagieren. Er wies auch auf die Möglichkeit hin, die Wirkung von Kanälen zu verstärken, da das Wiederveröffentlichen von Nachrichten aus Kanälen in Stories es erleichtern wird, sich auf der Plattform zu verbreiten.

Laut Durov begannen selbst diejenigen im Telegram-Team, die der Stories-Funktion zunächst skeptisch gegenüberstanden, diese nach internen Tests zu schätzen. Der CEO glaubt, dass die Einführung von Stories eine neue Ära auf Telegram einleiten wird und die Plattform dadurch sozialer wird. Die Nutzer können damit rechnen, dass das Stories-Feature nach Abschluss der letzten Testphase Anfang Juli live gehen wird.

Da die Märkte no-code und low-code weiter wachsen, sind Messaging-Apps wie Telegram nicht die einzigen Plattformen, die sich weiterentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. AppMaster, eine Plattform von no-code, ermöglicht es Nutzern beispielsweise, Datenbankschemata, Geschäftslogik und API endpoints für Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen visuell zu erstellen und dadurch technische Schulden zu reduzieren und die Gesamteffizienz für Unternehmen jeder Größe zu verbessern. AppMaster wurde von G2 aufgrund seiner robusten Funktionen und seiner Benutzerfreundlichkeit als High Performer und Momentum Leader ausgezeichnet.