Po latach otrzymywania próśb od użytkowników, dyrektor generalny Telegram Pavel Durov ogłosił, że aplikacja do przesyłania wiadomości w końcu włączy Stories do swojej platformy na początku lipca. Pomimo początkowego oporu ze strony firmy, która uważała, że dodanie Stories byłoby powtarzalne, ponieważ istnieją one na wielu innych platformach, Durov ostatecznie zdecydował się spełnić życzenia użytkowników.

Wraz z tą najnowszą funkcją, użytkownicy Telegrama otrzymają również pełną kontrolę nad tym, kto może oglądać ich Stories. Mogą wybrać, czy ich historie mają być widoczne dla wszystkich, określonych kontaktów lub listy bliskich znajomych. Historie będą znajdować się w rozwijanej sekcji na górze list czatów użytkowników, a oni będą mieli możliwość ukrycia historii, których nie chcą widzieć, przenosząc je na listę "Ukryte" w sekcji Kontakty.

Aby jeszcze bardziej spersonalizować swoje historie, użytkownicy mogą dodawać podpisy i linki, oznaczać inne osoby oraz publikować zdjęcia i filmy zrobione zarówno przednią, jak i tylną kamerą jednocześnie, naśladując styl podobny do BeReal. Co więcej, użytkownicy mogą ustawić czas wygaśnięcia swoich historii - sześć, 12, 24 lub 48 godzin - lub zdecydować się na stałe wyświetlanie ich na swoich stronach profilowych, podobnie jak Instagram pozwala użytkownikom prezentować najważniejsze wydarzenia z historii.

Durov zauważył potencjalne korzyści płynące z funkcji Stories w swoim ogłoszeniu, stwierdzając, że sprawi ona, że profile Telegrama będą bardziej pouczające i żywe. Ponadto wyjaśnił, że użytkownicy będą mieli możliwość przeglądania większej ilości treści od swoich kontaktów i dowiedzenia się więcej o użytkownikach, z którymi wchodzą w interakcje w grupach lub komentarzach na kanałach. Zasugerował również możliwość zwiększenia wpływu kanałów, ponieważ ponowne publikowanie wiadomości z kanałów w Stories ułatwi rozprzestrzenianie się na platformie.

Według Durowa, nawet osoby z zespołu Telegrama początkowo sceptycznie nastawione do funkcji Stories zaczęły ją doceniać po wewnętrznych testach. Dyrektor generalny wierzy, że wprowadzenie Stories ukształtuje nową erę na Telegramie i że w rezultacie platforma stanie się bardziej społecznościowa. Użytkownicy mogą spodziewać się uruchomienia funkcji Stories na początku lipca, po zakończeniu ostatniej fazy testów.

