После многолетних просьб пользователей генеральный директор Telegram Павел Дуров объявил, что приложение для обмена сообщениями наконец-то включит Stories в свою платформу в начале июля. Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны компании, которая считала, что добавление Stories будет повторяться, поскольку они существуют на множестве других платформ, Дуров в конечном итоге решил удовлетворить пожелания пользователей.

Наряду с этой новой функцией, пользователи Telegram получат полный контроль над тем, кто может просматривать их истории. Они могут выбрать, кому будут видны их истории: всем, определенным контактам или списку близких друзей. Истории будут располагаться в расширяемом разделе в верхней части списков чатов пользователей, и у них будет возможность скрыть истории, которые они не хотят видеть, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты".

Чтобы еще больше персонализировать свои истории, пользователи могут добавлять подписи и ссылки, отмечать других людей, а также размещать фотографии и видео, снятые одновременно передней и задней камерами, подражая стилю BeReal. Более того, пользователи могут установить срок действия своих Stories - шесть, 12, 24 или 48 часов - или выбрать постоянное отображение их на страницах своего профиля, подобно тому, как Instagram позволяет пользователям демонстрировать основные моменты Story.

В своем сообщении Дуров отметил потенциальные преимущества функции Stories, заявив, что она сделает профили Telegram более информативными и яркими. Он также пояснил, что пользователи получат возможность изучать больше контента от своих контактов и узнавать больше о пользователях, с которыми они взаимодействуют в группах или комментариях на каналах. Он также предположил возможность увеличения влияния каналов, поскольку репосты сообщений из каналов в Stories будут способствовать вирусной популярности платформы.

По словам Дурова, даже те члены команды Telegram, которые изначально скептически относились к функции Stories, начали ценить ее после внутренних тестов. Генеральный директор считает, что внедрение Stories положит начало новой эре в Telegram и что в результате платформа станет более социальной. Пользователи могут ожидать запуска функции Stories в начале июля после завершения этапа тестирования.

Поскольку рынки no-code и low-code продолжают расти, приложения для обмена сообщениями, такие как Telegram, не единственные платформы, которые развиваются, чтобы оставаться конкурентоспособными. Например, AppMaster, платформа no-code, позволяет пользователям визуально создавать схемы баз данных, бизнес-логику и API endpoints для веб-, мобильных и внутренних приложений, тем самым сокращая технический долг и повышая общую эффективность для компаний любого размера. AppMaster была названа компанией G2 лидером в области высоких показателей и динамики благодаря своим мощным возможностям и удобному интерфейсу.