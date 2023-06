Na jarenlang verzoeken van gebruikers te hebben ontvangen, kondigde Telegram CEO Pavel Durov aan dat de messaging app begin juli eindelijk Stories in zijn platform zal opnemen. Ondanks aanvankelijke weerstand van het bedrijf, dat dacht dat het toevoegen van Stories repetitief zou zijn omdat ze al bestaan op tal van andere platforms, besloot Durov uiteindelijk om aan de wensen van de gebruikers te voldoen.

Naast deze nieuwe functie krijgen Telegram-gebruikers ook volledige controle over wie hun Stories kan bekijken. Ze kunnen ervoor kiezen om hun Verhalen zichtbaar te maken voor iedereen, specifieke contacten of een lijst van goede vrienden. Verhalen zullen worden geplaatst in een uitbreidbare sectie bovenaan de chatlijsten van gebruikers, en ze zullen de mogelijkheid hebben om verhalen die ze niet willen zien te verbergen door ze te verplaatsen naar de 'Verborgen' lijst in hun Contacten sectie.

Om hun Verhalen nog persoonlijker te maken, kunnen gebruikers bijschriften en links toevoegen, andere mensen taggen en foto's en video's plaatsen die tegelijkertijd met de camera's aan de voor- en achterkant zijn gemaakt, waardoor de BeReal-achtige stijl wordt nagebootst. Bovendien kunnen gebruikers een verlooptijd instellen voor hun Stories - zes, twaalf, 24 of 48 uur - of ervoor kiezen om ze permanent weer te geven op hun profielpagina's, vergelijkbaar met de manier waarop Instagram gebruikers toestaat om Story-highlights te laten zien.

Durov wees op de potentiële voordelen van de Stories-functie in zijn aankondigingspost, waarin hij zei dat Telegram-profielen hierdoor informatiever en levendiger worden. Hij legde verder uit dat gebruikers de mogelijkheid zullen hebben om meer inhoud van hun contacten te verkennen en meer te weten te komen over gebruikers met wie ze communiceren in groepen of kanaalcommentaren. Hij suggereerde ook de mogelijkheid van een grotere impact voor kanalen, omdat het reposten van berichten van kanalen naar Stories het gemakkelijker zal maken om viraal te gaan op het platform.

Volgens Durov begonnen zelfs degenen in het Telegram-team die aanvankelijk sceptisch waren over de Stories-functie, deze te waarderen na interne tests. De CEO gelooft dat de introductie van Stories een nieuw tijdperk zal inluiden op Telegram en dat het platform hierdoor socialer zal worden. Gebruikers kunnen verwachten dat de Stories-functie begin juli live gaat nadat de laatste testfase is afgerond.

