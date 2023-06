Après des années de demandes de la part des utilisateurs, le PDG de Telegram, Pavel Durov, a annoncé que l'application de messagerie allait finalement intégrer les Stories à sa plateforme début juillet. Malgré la résistance initiale de l'entreprise, qui estimait que l'ajout des Stories serait répétitif puisqu'elles existent sur de nombreuses autres plateformes, M. Durov a finalement décidé de se conformer aux souhaits des utilisateurs.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de Telegram auront le contrôle total sur les personnes qui peuvent voir leurs Stories. Ils peuvent choisir de rendre leurs Stories visibles à tout le monde, à des contacts spécifiques ou à une liste d'amis proches. Les Stories seront placées dans une section extensible en haut des listes de discussion des utilisateurs, et ces derniers auront la possibilité de cacher les Stories qu'ils ne souhaitent pas voir en les déplaçant dans la liste "Caché" de leur section Contacts.

Pour personnaliser davantage leurs Stories, les utilisateurs peuvent ajouter des légendes et des liens, étiqueter d'autres personnes et publier des photos et des vidéos prises simultanément avec les caméras avant et arrière, imitant ainsi le style BeReal. En outre, les utilisateurs peuvent fixer un délai d'expiration pour leurs Stories - six, 12, 24 ou 48 heures - ou choisir de les afficher en permanence sur leurs pages de profil, de la même manière qu'Instagram permet aux utilisateurs de présenter les moments forts de leurs Stories.

M. Durov a souligné les avantages potentiels de la fonction "Stories" dans son message d'annonce, indiquant qu'elle rendrait les profils Telegram plus informatifs et plus vivants. Il a également expliqué que les utilisateurs auront la possibilité d'explorer davantage de contenu provenant de leurs contacts et d'en apprendre plus sur les utilisateurs avec lesquels ils interagissent dans les groupes ou les commentaires des canaux. Il a également suggéré la possibilité d'un impact accru pour les chaînes, étant donné que le repostage des messages des chaînes dans les Stories facilitera la diffusion virale sur la plateforme.

Selon Durov, même les membres de l'équipe Telegram initialement sceptiques à l'égard de la fonction Stories ont commencé à l'apprécier après des tests internes. Le PDG estime que l'introduction des Stories marquera le début d'une nouvelle ère sur Telegram et que la plateforme deviendra ainsi plus sociale. Les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que la fonction Stories soit mise en service début juillet, une fois la dernière phase de test terminée.

