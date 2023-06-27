在收到用户多年的请求后，Telegram首席执行官帕维尔-杜罗夫宣布，该消息应用终于将在7月初将Stories纳入其平台。尽管最初公司有抵触情绪，认为增加故事会重复，因为它们存在于许多其他平台上，但杜罗夫最终决定顺应用户的意愿。

除了这项最新功能，Telegram的用户还可以完全控制谁可以查看他们的故事。他们可以选择让所有人、特定联系人或亲密的朋友名单看到他们的故事。故事将位于用户聊天列表顶部的一个可扩展部分，他们将有能力隐藏任何他们不想看到的故事，方法是将它们移到联系人部分的 "隐藏 "列表中。

为了进一步个性化他们的故事，用户可以添加标题和链接，标记其他人，并同时发布用前后摄像头拍摄的照片和视频，模仿类似BeReal的风格。此外，用户可以为他们的故事设定一个过期时间--6小时、12小时、24小时或48小时--或者选择在他们的个人主页上永久显示这些故事，这与Instagram允许用户展示故事亮点的方式相似。

杜罗夫在公告中指出了故事功能的潜在好处，称它将使Telegram的资料更加丰富和生动。他进一步解释说，用户将有机会探索他们联系人的更多内容，并了解他们在群组或频道评论中互动的用户。他还表示，频道的影响力可能会增加，因为将频道的信息转贴到Story上将有利于在平台上形成病毒。

据杜罗夫称，即使是Telegram团队中最初对Stories功能持怀疑态度的人，在经过内部测试后也开始重视它。这位首席执行官认为，Stories的引入将塑造Telegram的一个新时代，该平台将因此而变得更加社会化。在完成最后的测试阶段后，用户可望在7月初看到Stories功能上线。

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