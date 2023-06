Dopo anni di richieste da parte degli utenti, il CEO di Telegram Pavel Durov ha annunciato che l'app di messaggistica incorporerà finalmente le Storie nella sua piattaforma all'inizio di luglio. Nonostante le resistenze iniziali dell'azienda, che riteneva che l'aggiunta delle Storie sarebbe stata ripetitiva in quanto presenti su numerose altre piattaforme, Durov ha infine deciso di assecondare i desideri degli utenti.

Oltre a questa nuova funzione, gli utenti di Telegram avranno anche il pieno controllo su chi può visualizzare le loro Storie. Potranno scegliere di rendere visibili le loro Storie a tutti, a contatti specifici o a un elenco di amici stretti. Le Storie si troveranno in una sezione espandibile in cima agli elenchi di chat degli utenti, che avranno la possibilità di nascondere le Storie che non vogliono vedere spostandole nell'elenco "Nascosto" della sezione Contatti.

Per personalizzare ulteriormente le proprie Storie, gli utenti possono aggiungere didascalie e link, taggare altre persone e pubblicare foto e video scattati contemporaneamente con la fotocamera anteriore e posteriore, imitando lo stile di BeReal. Inoltre, gli utenti possono impostare un tempo di scadenza per le loro Storie - sei, 12, 24 o 48 ore - o scegliere di visualizzarle in modo permanente sulle pagine dei loro profili, in modo simile a come Instagram permette agli utenti di mostrare i momenti salienti delle Storie.

Durov ha sottolineato i potenziali vantaggi della funzione Storie nel suo post di annuncio, affermando che renderà i profili di Telegram più informativi e vivaci. Ha inoltre spiegato che gli utenti avranno l'opportunità di esplorare più contenuti dei loro contatti e di conoscere meglio gli utenti con cui interagiscono nei gruppi o nei commenti dei canali. Ha anche suggerito la possibilità di un maggiore impatto per i canali, in quanto il ripubblico dei messaggi dai canali alle Storie faciliterà la viralità sulla piattaforma.

Secondo Durov, anche i membri del team di Telegram inizialmente scettici sulla funzione Storie hanno iniziato ad apprezzarla dopo i test interni. Il CEO ritiene che l'introduzione delle Storie darà vita a una nuova era su Telegram e che la piattaforma diventerà di conseguenza più sociale. Gli utenti possono aspettarsi di vedere la funzione Storie attiva all'inizio di luglio, dopo aver completato la fase finale di test.

