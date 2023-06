O gigante do streaming de música Spotify revelou a sua aplicação de ambiente de trabalho renovada, que apresenta interfaces redesenhadas para "A sua biblioteca" e "Reproduzir agora", melhorando a experiência do utilizador na plataforma. As actualizações seguem de perto o design da aplicação móvel e servem para sincronizar a experiência de desktop e móvel. Os utilizadores podem agora explorar, navegar e organizar as suas bibliotecas sem problemas em ambas as plataformas.

A "Sua biblioteca" redesenhada está ancorada no lado esquerdo da janela da aplicação, permitindo aos utilizadores um acesso rápido às suas colecções de música e podcasts guardados. Os testes iniciais revelaram uma resposta positiva dos utilizadores, que destacaram a capacidade do novo formato de biblioteca para poupar tempo e facilitar a alternância entre listas de reprodução. No lado direito da aplicação, a vista "Now Playing" apresenta a música ou podcast que está a ser reproduzido. Os utilizadores podem descobrir mais informações sobre as músicas e os artistas nesta secção, bem como detalhes sobre datas de digressões, produtos e muito mais. Para podcasts seleccionados, as transcrições também podem ser seguidas durante a audição.

A empresa afirma que estas actualizações fornecem mais contexto e acesso mais rápido aos favoritos pessoais, proporcionando uma experiência de utilizador globalmente melhorada. As interfaces 'Your Library' e 'Now Playing' redesenhadas serão lançadas para todos os utilizadores de computadores em todo o mundo, a partir de hoje.

