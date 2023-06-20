Гигант потокового вещания Spotify представил обновленное приложение для настольных компьютеров, которое может похвастаться переработанными интерфейсами для "Вашей библиотеки" и "Сейчас играет", что улучшает пользовательский опыт на платформе. Обновления полностью повторяют дизайн мобильного приложения и служат для синхронизации настольных и мобильных возможностей. Теперь пользователи могут изучать, просматривать и упорядочивать свои библиотеки без проблем на обеих платформах.

Переработанная "Ваша библиотека" расположена в левой части окна приложения, предоставляя пользователям быстрый доступ к сохраненным коллекциям музыки и подкастов. Первые тесты показали положительную реакцию пользователей, которые отметили способность нового формата библиотеки экономить время и облегчать переключение между плейлистами. В правой части приложения в режиме "Сейчас играет" отображается текущая воспроизводимая песня или подкаст. В этом разделе пользователи могут найти дополнительную информацию о песнях и исполнителях, а также подробности о датах гастролей, товарах и многом другом. Для избранных подкастов во время прослушивания можно также следить за транскриптами.

Компания утверждает, что эти обновления предоставляют больше контекста и более быстрый доступ к личным избранным вещам, что в целом улучшает пользовательский опыт. Переработанные интерфейсы "Ваша библиотека" и "Сейчас играет" будут развернуты для всех пользователей настольных компьютеров по всему миру, начиная с сегодняшнего дня.

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