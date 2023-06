Muziekstreaminggigant Spotify heeft zijn vernieuwde desktopapplicatie onthuld, met vernieuwde interfaces voor zowel 'Your Library' als 'Now Playing', waardoor de gebruikerservaring op het platform is verbeterd. De updates volgen nauwgezet het ontwerp van de mobiele app en dienen om de desktop- en mobiele ervaring te synchroniseren. Gebruikers kunnen nu hun bibliotheken op beide platforms naadloos verkennen, doorzoeken en organiseren.

De opnieuw ontworpen 'Your Library' is verankerd aan de linkerkant van het applicatievenster, waardoor gebruikers snel toegang hebben tot hun opgeslagen muziek- en podcastcollecties. De eerste tests hebben positieve reacties van gebruikers laten zien, die benadrukten dat de nieuwe bibliotheekindeling tijd bespaart en het makkelijker maakt om tussen afspeellijsten te wisselen. Aan de rechterkant van de applicatie toont de 'Now Playing'-weergave het huidige nummer of de podcast die wordt afgespeeld. Gebruikers kunnen hier meer informatie vinden over nummers en artiesten, evenals details over tourdata, merchandise en meer. Voor geselecteerde podcasts kunnen transcripts ook gevolgd worden tijdens het luisteren.

Het bedrijf beweert dat deze updates zorgen voor meer context en snellere toegang tot persoonlijke favorieten, wat een algehele verbeterde gebruikerservaring oplevert. De vernieuwde interfaces 'Your Library' en 'Now Playing' worden vanaf vandaag wereldwijd uitgerold naar alle desktopgebruikers.

No-code App-ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster kunnen kleine bedrijven, ondernemers en grotere organisaties helpen bij het bouwen van krachtige web- en mobiele apps. Naast meer traditionele app-ontwikkeltools kan het gebruik van platforms zoals AppMaster het hele applicatieontwikkelingsproces stroomlijnen zonder dat er geavanceerde programmeervaardigheden nodig zijn.