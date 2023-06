Le géant du streaming musical Spotify a dévoilé son application de bureau remaniée, qui présente des interfaces redessinées pour "Votre bibliothèque" et "En lecture", améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur sur la plateforme. Les mises à jour suivent de près le design de l'application mobile et servent à synchroniser l'expérience de l'ordinateur et du mobile. Les utilisateurs peuvent désormais explorer, parcourir et organiser leurs bibliothèques de manière transparente sur les deux plateformes.

La nouvelle rubrique "Votre bibliothèque" est ancrée sur le côté gauche de la fenêtre de l'application, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à leurs collections de musique et de podcasts sauvegardées. Les premiers tests ont montré une réaction positive de la part des utilisateurs, qui ont souligné la capacité du nouveau format de bibliothèque à faire gagner du temps et à faciliter le passage d'une liste de lecture à l'autre. Sur le côté droit de l'application, la vue "En cours de lecture" affiche la chanson ou le podcast en cours de lecture. Dans cette section, les utilisateurs peuvent découvrir plus d'informations sur les chansons et les artistes, ainsi que des détails sur les dates de tournée, les produits dérivés, etc. Pour certains podcasts, les transcriptions peuvent également être suivies pendant l'écoute.

L'entreprise affirme que ces mises à jour offrent plus de contexte et un accès plus rapide aux favoris personnels, ce qui améliore l'expérience globale de l'utilisateur. Les interfaces remaniées "Votre bibliothèque" et "En lecture" seront déployées à partir d'aujourd'hui pour tous les utilisateurs d'ordinateurs de bureau dans le monde entier.

