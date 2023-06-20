Müzik akışı devi Spotify, hem 'Kütüphaneniz' hem de 'Şu Anda Yürütülüyor' için yeniden tasarlanmış arayüzlere sahip, platformdaki kullanıcı deneyimini iyileştiren yenilenmiş masaüstü uygulamasını ortaya çıkardı. Güncellemeler, mobil uygulamanın tasarımını yakından takip eder ve masaüstü ile mobil deneyimi senkronize etmeye hizmet eder. Kullanıcılar artık her iki platformda da kitaplıklarını sorunsuz bir şekilde keşfedebilir, göz atabilir ve düzenleyebilir.

Yeniden tasarlanan 'Kütüphaneniz', uygulama penceresinin sol tarafına sabitlendi ve kullanıcılara kayıtlı müzik ve podcast koleksiyonlarına hızlı erişim sağlıyor. İlk testler, yeni kitaplık formatının zamandan tasarruf etme ve oynatma listeleri arasında daha kolay geçiş yapmayı kolaylaştırma yeteneğini vurgulayan kullanıcılardan olumlu yanıt aldı. Uygulamanın sağ tarafında, 'Şu Anda Yürütülüyor' görünümü çalmakta olan şarkıyı veya podcast'i görüntüler. Kullanıcılar bu bölümde şarkılar ve sanatçılar hakkında daha fazla bilginin yanı sıra tur tarihleri, ürünler ve daha fazlası hakkında ayrıntılar keşfedebilir. Seçilen podcast'ler için, dinleme sırasında transkript de takip edilebilir.

Şirket, bu güncellemelerin kişisel favorilere daha fazla bağlam ve daha hızlı erişim sağlayarak genel olarak iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağladığını iddia ediyor. Yeniden tasarlanan "Kütüphaneniz" ve "Şu Anda Yürütülüyor" arayüzleri, bugünden itibaren dünya çapındaki tüm masaüstü kullanıcılarına sunulacak.

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