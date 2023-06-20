كشفت شركة Spotify العملاقة لتدفق الموسيقى عن تطبيق سطح المكتب الذي تم تجديده ، والذي يتميز بواجهات معاد تصميمها لكل من "Your Library" و "Now Playing" ، مما يعزز تجربة المستخدم على النظام الأساسي. تتبع التحديثات عن كثب تصميم تطبيق الهاتف وتعمل على مزامنة تجربة سطح المكتب والجوال. يمكن للمستخدمين الآن استكشاف مكتباتهم وتصفحها وتنظيمها بسلاسة عبر كلا النظامين الأساسيين.

يتم تثبيت "مكتبتك" المعاد تصميمها على الجانب الأيسر من نافذة التطبيق ، مما يمنح المستخدمين وصولاً سريعًا إلى مجموعات الموسيقى والبودكاست المحفوظة الخاصة بهم. أظهرت الاختبارات الأولية استجابة إيجابية من المستخدمين ، الذين سلطوا الضوء على قدرة تنسيق المكتبة الجديد على توفير الوقت وتسهيل التبديل بين قوائم التشغيل. على الجانب الأيمن من التطبيق ، تعرض طريقة العرض "Now Playing" الأغنية الحالية أو البودكاست الجاري تشغيله. يمكن للمستخدمين اكتشاف المزيد من المعلومات حول الأغاني والفنانين في هذا القسم ، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بمواعيد الجولات والبضائع والمزيد. بالنسبة للبودكاست المحدد ، يمكن أيضًا متابعة النصوص أثناء الاستماع.

تدعي الشركة أن هذه التحديثات توفر المزيد من السياق ووصولاً أسرع إلى المفضلات الشخصية ، مما يوفر تجربة مستخدم محسنة بشكل عام. سيتم نشر واجهات "مكتبتك" و "التشغيل الآن" المعاد تصميمها لجميع مستخدمي سطح المكتب في جميع أنحاء العالم ، بدءًا من اليوم.

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