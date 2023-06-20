音乐流媒体巨头Spotify披露了其改版后的桌面应用程序，它拥有重新设计的 "您的资料库 "和 "正在播放 "界面，增强了平台上的用户体验。这些更新紧跟移动应用的设计，有助于同步桌面和移动体验。用户现在可以在两个平台上无缝地探索、浏览和组织他们的图书馆。

重新设计的 "你的图书馆 "位于应用程序窗口的左侧，使用户能够快速访问他们保存的音乐和播客收藏。初步测试显示了用户的积极反应，他们强调新的资料库格式能够节省时间，并便于在播放列表之间切换。在应用程序的右侧，"正在播放 "视图显示当前正在播放的歌曲或播客。用户可以在这个部分发现更多关于歌曲和艺术家的信息，以及关于巡演日期、商品等的细节。对于选定的播客，还可以在收听时关注其文字记录。

该公司声称，这些更新提供了更多的内容，并能更快地访问个人喜爱的内容，提供了一个全面改进的用户体验。重新设计的 "你的图书馆 "和 "正在播放 "界面将从今天开始向全球所有桌面用户推出。

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