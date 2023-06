Il gigante dello streaming musicale Spotify ha presentato la sua rinnovata applicazione desktop, che vanta interfacce ridisegnate sia per "La tua libreria" che per "Now Playing", migliorando l'esperienza dell'utente sulla piattaforma. Gli aggiornamenti seguono da vicino il design dell'applicazione mobile e servono a sincronizzare l'esperienza desktop e mobile. Gli utenti possono ora esplorare, sfogliare e organizzare le loro librerie senza problemi su entrambe le piattaforme.

La nuova veste di "La tua libreria" è ancorata sul lato sinistro della finestra dell'applicazione, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alle raccolte di musica e podcast salvate. I primi test hanno mostrato una risposta positiva da parte degli utenti, che hanno sottolineato la capacità del nuovo formato della libreria di far risparmiare tempo e di facilitare il passaggio da una playlist all'altra. Sul lato destro dell'applicazione, la visualizzazione "In riproduzione" mostra il brano o il podcast in corso di riproduzione. In questa sezione gli utenti possono scoprire ulteriori informazioni sui brani e sugli artisti, oltre a dettagli sulle date dei tour, sul merchandising e altro ancora. Per alcuni podcast selezionati, è possibile seguire le trascrizioni durante l'ascolto.

L'azienda sostiene che questi aggiornamenti forniscono un contesto più ampio e un accesso più rapido ai preferiti personali, offrendo un'esperienza d'uso complessivamente migliore. Le interfacce ridisegnate "La tua libreria" e "In riproduzione" saranno distribuite a tutti gli utenti desktop in tutto il mondo a partire da oggi.

