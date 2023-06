Der Musikstreaming-Gigant Spotify hat seine überarbeitete Desktop-Anwendung vorgestellt, die mit neu gestalteten Oberflächen für "Your Library" und "Now Playing" aufwartet und die Nutzererfahrung auf der Plattform verbessert. Die Aktualisierungen sind eng an das Design der mobilen App angelehnt und dienen dazu, die Desktop- und die mobile Anwendung zu synchronisieren. Die Nutzer können nun ihre Bibliotheken nahtlos auf beiden Plattformen erkunden, durchsuchen und organisieren.

Die neu gestaltete "Your Library" ist auf der linken Seite des Anwendungsfensters verankert und bietet den Nutzern einen schnellen Zugriff auf ihre gespeicherten Musik- und Podcast-Sammlungen. Erste Tests haben gezeigt, dass die Nutzer positiv auf das neue Bibliotheksformat reagieren, da es Zeit spart und den Wechsel zwischen den Wiedergabelisten erleichtert. Auf der rechten Seite der Anwendung zeigt die 'Now Playing'-Ansicht den aktuell gespielten Song oder Podcast an. In diesem Bereich finden die Nutzer weitere Informationen zu Songs und Künstlern sowie Details zu Tourdaten, Merchandise und mehr. Bei ausgewählten Podcasts können die Transkripte auch während des Hörens verfolgt werden.

Das Unternehmen behauptet, dass diese Aktualisierungen mehr Kontext und einen schnelleren Zugriff auf persönliche Favoriten bieten, was insgesamt zu einer verbesserten Benutzererfahrung führt. Die neu gestalteten Oberflächen "Your Library" und "Now Playing" werden ab heute für alle Desktop-Nutzer weltweit eingeführt.

