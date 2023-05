De acordo com a análise da RedHat, as soluções low-code e no-code podem potencialmente reduzir o tempo de desenvolvimento de aplicativos em 90%. Sua popularidade crescente é impulsionada por um número crescente de empresas que se tornam digitais durante a pandemia. Estima-se que quase 60% de todos os aplicativos personalizados sejam criados fora do departamento de TI, com 30% desenvolvidos por funcionários com habilidades limitadas de desenvolvimento. O Gartner prevê que, até 2024, o desenvolvimento de aplicativos low-code será responsável por mais de 65% de toda a atividade de desenvolvimento de aplicativos.

Uma das empresas que impulsionam essa tendência é a Quickbase, com sede em Cambridge, Massachusetts, que oferece uma plataforma low-code e no-code projetada para ajudar as empresas a conectar e automatizar sistemas, processos e cargas de trabalho. Com mais de duas décadas de experiência, a Quickbase trabalha com clientes como a Daifuku, uma empresa japonesa de equipamentos de manuseio de materiais, para agilizar as operações e melhorar a agilidade operacional.

A plataforma low-code do Quickbase permite que os clientes orquestrem visualmente fluxos de trabalho em aplicativos e ferramentas de terceiros usando lógica de negócios simples, integrações pré-construídas e extensões baseadas em API. Isso significa que os funcionários podem modificar facilmente um aplicativo de negócios, transformar dados ou alterar o esquema sem colocar o aplicativo offline. Além disso, os criadores e administradores de aplicativos têm controle granular sobre o acesso e a retenção de dados.

Aproveitando o Quickbase, desenvolvedores, partes interessadas nos negócios e equipes de TI podem colaborar de forma eficaz, verificando os aplicativos em um ambiente controlado antes de lançá-los para uso mais amplo. Além disso, eles podem revisar, publicar e descartar alterações em aplicativos enquanto os usuários continuam adicionando dados a eles, em desenvolvimento ou produção.

Um dos principais benefícios do Quickbase é sua capacidade de facilitar a comunicação e a colaboração entre as equipes, preenchendo a lacuna entre os departamentos e garantindo uma visão unificada de processos complexos. Isso leva a maior eficiência, economia de custos e transformação digital acelerada. De acordo com a Forrester, uma empresa pode economizar cerca de US$ 4,4 milhões em aumento de valor ao longo de três anos adotando ferramentas low-code.

O impacto da Quickbase pode ser visto em como ela ajudou a Daifuku, um de seus clientes, a usar a plataforma para resolver problemas de negócios relacionados à cadeia de suprimentos. A Daifuku exigia um aplicativo para permitir o rastreamento da divisão de peças, desde o ponto de entrada, passando pela engenharia até a oficina de montagem. A plataforma auxiliou a Daifuku na padronização de processos, automatização de notificações e fornecimento de dados históricos e análise de tendências para informar a tomada de decisões em geral.

A Quickbase compete com inúmeras startups no mercado de baixo código/ no-code em rápido crescimento, como Webflow, Airtable e OutSystems. No entanto, o vice-presidente da Daifuku, Giovanni Stone, destaca a facilidade de uso do Quickbase como um diferencial importante, permitindo que vários grupos de funcionários participem da criação do aplicativo e do gerenciamento de dados, tornando-o acessível e fácil de usar.

Além disso, a Quickbase equipa "desenvolvedores cidadãos" na Daifuku para lidar com problemas que o departamento de TI pode não ter priorizado. Com um tempo médio de desenvolvimento de aplicativos de pelo menos cinco meses, essa solução low-code ajuda os funcionários a resolver problemas rapidamente diretamente no local de trabalho, gerando melhores resultados e preenchendo lacunas entre sistemas monolíticos.

O Quickbase é apenas um exemplo de como as plataformas low-code e no-code como AppMaster estão revolucionando a maneira como as empresas operam. À medida que as empresas continuam adotando essas soluções, espere ver uma mudança na agilidade, eficiência e transformação digital em todos os setores.