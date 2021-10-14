RedHat analizine göre, low-code ve no-code çözümler potansiyel olarak uygulama geliştirme süresini %90 oranında azaltabilir. Artan popülariteleri, pandemi sırasında artan sayıda işletmenin dijitale geçmesinden kaynaklanıyor. Tüm özel uygulamaların neredeyse %60'ının artık BT departmanı dışında oluşturulduğu ve %30'unun sınırlı geliştirme becerisine sahip çalışanlar tarafından oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Gartner, 2024 yılına kadar tüm uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasının low-code uygulama geliştirmeden sorumlu olacağını tahmin ediyor.

Bu trendi yönlendiren şirketlerden biri, işletmelerin sistemleri, süreçleri ve iş yüklerini birbirine bağlamasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış low-code, no-code bir platform sunan Cambridge, Massachusetts merkezli Quickbase'dir. Yirmi yılı aşkın deneyimiyle Quickbase, operasyonları kolaylaştırmak ve operasyonel çevikliği geliştirmek için bir Japon malzeme taşıma ekipmanı şirketi olan Daifuku gibi müşterilerle birlikte çalışır.

Quickbase'in low-code platformu, müşterilerin basit iş mantığı, önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve API destekli uzantılar kullanarak uygulamalar ve üçüncü taraf araçlar arasındaki iş akışlarını görsel olarak düzenlemesine olanak tanır. Bu, çalışanların bir iş uygulamasını kolayca değiştirebileceği, verileri dönüştürebileceği veya uygulamayı çevrimdışı duruma getirmeden şemayı değiştirebileceği anlamına gelir. Ayrıca, uygulama oluşturucular ve yöneticiler, veri erişimi ve saklama üzerinde ayrıntılı kontrole sahiptir.

Geliştiriciler, iş paydaşları ve BT ekipleri, Quickbase'den yararlanarak uygulamaları daha geniş kullanım için başlatmadan önce kontrollü bir ortamda doğrulayarak etkili bir şekilde işbirliği yapabilir. Ek olarak, kullanıcılar geliştirme veya üretim aşamasında uygulamalara veri eklemeye devam ederken, uygulamalardaki değişiklikleri inceleyebilir, yayınlayabilir ve iptal edebilirler.

Quickbase'in en önemli avantajlarından biri, ekipler arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırma, departmanlar arasındaki boşluğu doldurma ve karmaşık süreçlerin birleşik bir görünümünü sağlama becerisidir. Bu, artan verimlilik, maliyet tasarrufu ve hızlandırılmış dijital dönüşüm sağlar. Forrester'a göre bir işletme, low-code araçları benimseyerek üç yıl içinde yaklaşık 4,4 milyon dolarlık artan değer tasarrufu sağlayabilir.

Quickbase'in etkisi, müşterilerinden biri olan Daifuku'nun tedarik zinciriyle ilgili iş sorunlarını çözmek için platformu kullanmasına nasıl yardımcı olduğu konusunda görülebilir. Daifuku, giriş noktasından mühendisliğe ve montaj atölyesine kadar parçaların bölüm takibine izin verecek bir uygulamaya ihtiyaç duyuyordu. Platform, Daifuku'ya süreçleri standartlaştırmada, bildirimleri otomatikleştirmede ve büyük resmi karar verme sürecini bilgilendirmek için tarihsel veriler ve trend analizi sağlamada yardımcı oldu.

Quickbase, hızla büyüyen az kodlu/ no-code pazarında Webflow, Airtable ve OutSystems gibi çok sayıda girişimle rekabet ediyor. Bununla birlikte, Daifuku Başkan Yardımcısı Giovanni Stone, Quickbase'in kullanım kolaylığını önemli bir farklılaştırıcı olarak vurgulayarak çeşitli çalışan gruplarının uygulama oluşturma ve veri yönetimine katılmasına izin vererek uygulamayı erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Ayrıca Quickbase, BT departmanının öncelik vermemiş olabileceği sorunları çözmek için Daifuku'daki "vatandaş geliştiricileri" donatıyor. En az beş aylık ortalama uygulama geliştirme süresiyle bu low-code çözüm, çalışanların sorunları doğrudan sahada hızla çözmelerine, daha iyi sonuçlar elde etmelerine ve yekpare sistemler arasındaki boşlukları doldurmalarına yardımcı olur.

Quickbase, AppMaster gibi low-code ve no-code platformların işletmelerin çalışma biçiminde nasıl devrim yarattığının yalnızca bir örneğidir. Şirketler bu çözümleri benimsemeye devam ettikçe, sektörler genelinde çeviklik, verimlilik ve dijital dönüşümde bir değişim görmeyi bekleyebilirsiniz.