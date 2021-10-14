根据 RedHat 分析， low-code和no-code解决方案有可能将应用程序开发时间减少 90%。越来越多的企业在大流行期间走向数字化，推动了它们越来越受欢迎。据估计，现在近 60% 的自定义应用程序是在 IT 部门之外创建的，其中 30% 是由开发技能有限的员工构建的。 Gartner 预测，到 2024 年， low-code应用程序开发将占所有应用程序开发活动的 65% 以上。

推动这一趋势的公司之一是总部位于马萨诸塞州剑桥的 Quickbase，该公司提供low-code 、 no-code平台，旨在帮助企业连接和自动化系统、流程和工作负载。 Quickbase 拥有超过 20 年的经验，与日本物料搬运设备公司 Daifuku 等客户合作，以简化运营并提高运营灵活性。

Quickbase 的low-code平台允许客户使用简单的业务逻辑、预构建集成和 API 驱动的扩展，以可视化方式跨应用程序和第三方工具编排工作流。这意味着员工无需使应用程序脱机即可轻松修改业务应用程序、转换数据或更改架构。此外，应用程序开发人员和管理员可以精细控制数据访问和保留。

通过利用 Quickbase，开发人员、业务利益相关者和 IT 团队可以有效协作，在受控环境中验证应用程序，然后再将它们启动以供更广泛使用。此外，他们可以在用户继续向开发或生产中添加数据的同时审查、发布和放弃对应用程序的更改。

Quickbase 的主要优势之一是它能够促进团队之间的沟通和协作，弥合部门之间的鸿沟并确保对复杂流程的统一视图。这可以提高效率、节省成本并加速数字化转型。据 Forrester 称，通过采用low-code工具，企业可以在三年内节省约 440 万美元的增值。

Quickbase 的影响可以从它如何帮助其客户之一大福使用该平台解决与供应链相关的业务问题中看出。 Daifuku 需要一个应用程序来允许对零件进行分工跟踪，从入口点到工程再到装配车间。该平台帮助 Daifuku 实现流程标准化、通知自动化，并提供历史数据和趋势分析，为全局决策提供信息。

Quickbase 在快速增长的低代码/ no-code市场中与众多初创公司竞争，例如Webflow 、 Airtable和 OutSystems。然而，大福副总裁 Giovanni Stone 强调 Quickbase 的易用性是一个关键的差异化因素，允许不同的员工群体参与应用程序创建和数据管理，使其易于访问和用户友好。

此外，Quickbase 为 Daifuku 的“公民开发人员”提供装备，以解决 IT 部门可能没有优先考虑的问题。这种low-code解决方案的平均应用程序开发时间至少为五个月，可帮助员工直接在现场快速解决问题，从而取得更好的成果并填补单体系统之间的空白。

Quickbase 只是AppMaster等low-code和no-code平台如何彻底改变企业运营方式的一个例子。随着公司继续采用这些解决方案，期望看到跨行业的敏捷性、效率和数字化转型发生转变。