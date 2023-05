Secondo l'analisi di RedHat, le soluzioni low-code e no-code possono potenzialmente ridurre i tempi di sviluppo delle applicazioni del 90%. La loro crescente popolarità è guidata da un numero crescente di imprese che passano al digitale durante la pandemia. Si stima che quasi il 60% di tutte le app personalizzate venga ora creato al di fuori del reparto IT, con il 30% creato da dipendenti con competenze di sviluppo limitate. Gartner prevede che entro il 2024 lo sviluppo di app low-code sarà responsabile di oltre il 65% di tutte le attività di sviluppo di app.

Una delle aziende che guida questa tendenza è Quickbase, con sede a Cambridge, nel Massachusetts, che offre una piattaforma low-code e no-code progettata per aiutare le aziende a connettersi e automatizzare sistemi, processi e carichi di lavoro. Con oltre due decenni di esperienza, Quickbase collabora con clienti come Daifuku, un'azienda giapponese di attrezzature per la movimentazione dei materiali, per semplificare le operazioni e migliorare l'agilità operativa.

La piattaforma low-code di Quickbase consente ai clienti di orchestrare visivamente i flussi di lavoro tra applicazioni e strumenti di terze parti utilizzando una semplice logica aziendale, integrazioni predefinite ed estensioni basate su API. Ciò significa che i dipendenti possono facilmente modificare un'app aziendale, trasformare i dati o cambiare lo schema senza portare l'app offline. Inoltre, gli sviluppatori e gli amministratori di app hanno un controllo granulare sull'accesso e la conservazione dei dati.

Sfruttando Quickbase, gli sviluppatori, le parti interessate aziendali e i team IT possono collaborare in modo efficace, verificando le applicazioni in un ambiente controllato prima di avviarle per un uso più ampio. Inoltre, possono rivedere, pubblicare ed eliminare le modifiche alle app mentre gli utenti continuano ad aggiungervi dati, in fase di sviluppo o in produzione.

Uno dei principali vantaggi di Quickbase è la sua capacità di facilitare la comunicazione e la collaborazione tra i team, colmando il divario tra i reparti e garantendo una visione unificata di processi complessi. Ciò porta a una maggiore efficienza, risparmi sui costi e una trasformazione digitale accelerata. Secondo Forrester, un'azienda può risparmiare circa 4,4 milioni di dollari in valore aggiunto in tre anni adottando strumenti low-code.

L'impatto di Quickbase può essere visto nel modo in cui ha aiutato Daifuku, uno dei suoi clienti, a utilizzare la piattaforma per risolvere i problemi aziendali legati alla supply chain. Daifuku aveva bisogno di un'app per consentire il monitoraggio della divisione delle parti, dal punto di ingresso attraverso l'ingegneria fino all'officina di assemblaggio. La piattaforma ha aiutato Daifuku a standardizzare i processi, automatizzare le notifiche e fornire dati storici e analisi delle tendenze per informare il processo decisionale generale.

Quickbase compete con numerose startup nel mercato in rapida crescita low-code/ no-code, come Webflow, Airtable e OutSystems. Tuttavia, il vicepresidente di Daifuku, Giovanni Stone, evidenzia la facilità d'uso di Quickbase come fattore chiave di differenziazione, consentendo a vari gruppi di dipendenti di partecipare alla creazione di app e alla gestione dei dati, rendendola accessibile e facile da usare.

Inoltre, Quickbase fornisce agli "sviluppatori cittadini" di Daifuku la possibilità di affrontare problemi a cui il reparto IT potrebbe non aver dato la priorità. Con un tempo medio di sviluppo delle app di almeno cinque mesi, questa soluzione low-code aiuta i dipendenti a risolvere rapidamente i problemi direttamente sul pavimento, ottenendo risultati migliori e colmando le lacune tra i sistemi monolitici.

Quickbase è solo un esempio di come le piattaforme low-code e no-code come AppMaster stiano rivoluzionando il modo in cui operano le aziende. Man mano che le aziende continuano ad adottare queste soluzioni, aspettati di vedere un cambiamento nell'agilità, nell'efficienza e nella trasformazione digitale in tutti i settori.